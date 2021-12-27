Тулум на Пятницкой: как готовят лепешки для тако в единственном ресторане современной мексиканской кухни в Москве

К муке добавляем соль, воду и немного пшеничной муки Molino Grassi. Замешиваем и раскатываем тесто. С помощью круглой железной формы вырезаем круглые лепешки. Жарим их без масла на теппане (плоской стальной панели) по 20 секунд с каждой стороны. Перед подачей — прогреваем лепешку.

Кроме кукурузных лепешек в tacobar мы готовим солодовые лепешки для тако. Для этого пшеничную муку смешиваем с гречневой и солодовой. Также добавляем воду и соль.