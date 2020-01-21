Турция раскроет состав блюд по системе «все включено»

При подаче коктейлей и других алкогольных напитков должна быть отметка о присутствии в их составе этиловых спиртов, а также указаны все ингредиенты, которые были использованы. Вещества или продукты, вызывающие аллергию или непереносимость, должны быть выделены отдельно — например, при помощи плакатов, которые должны привлекать внимание и хорошо читаться.

В этот список входят:

— Глютеносодержащие зерновые культуры: пшеница, рожь, ячмень, овес или их гибридные виды и продукты их переработки;

— Яйца и яичные продукты;

— Рыба, моллюски, ракообразные;

— Арахис;

— Соя и соевые продукты;

— Молоко и молочные продукты, включая лактозу;

— Плоды с твердой оболочкой: миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, пекан, бразильский орех, фисташка, макадамия;

— Сельдерей;

— Горчица;

— Люпин;

— Семена кунжута и продукты переработки;

— Диоксид серы и сульфиты.

У компаний, работающих в сфере общепита, было два года на то, чтобы подготовиться к нововведению. Помимо ресторанов, оно распространяется и на отели — таким образом, туристам, отдыхающим по системе «все включено», больше не придется ломать голову над составом блюд «шведского стола». Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) уверяет, что также будут указаны калорийность, рекомендуемая дата потребления или срок годности.

Состав должен быть указан на разных языках, при этом турецкий является обязательным. Вероятно, отели сделают перевод на языки, которыми владеет большинство постояльцев.

Узнайте о другом нововведении турецкого турбизнеса — взимании налога — или полюбуйтесь на фотогалерею «Турция: почувствуй вкус жизни», организованной журналом National Geographic Traveler и авиакомпанией Turkish Airlines.