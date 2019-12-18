Уютные «Тапки»

Кафе «Тапки» было создано для своих от своих. Это место, где можно попробовать ресторанную еду в домашнем уюте и тепле.
В самом начале, на этапе зарождения идеи и обсуждения концепции кухни мы решили придерживаться русских традиций и особенностей наших блюд. В то время ресторанов с русской кухней практически не было, а если и были, то в основном в туристических местах.
Мы начали искать интересные рецепты. Однажды к нам в руки попала кулинарная книга 1869 года издания с таким количеством интересных рецептов, что мы не удержались и попробовали некоторые из них ввести в меню. С тех пор на сезонные предложения у нас обязательно есть одно блюдо из этой книги, которое пользуется неизменным успехом.
Через год работы мы поняли, что этого мало, и наши отцы-основатели каждое лето отправляются в путешествия в нетуристические места российской глубинки, чтобы привезти и приготовить что-то новое и неизвестное. Так мы побывали на Алтае, объехали практически весь север России, добрались до Архангельска; в планах — объехать Карелию и посетить Мурманск. Не забываем и братские народы: крайняя восточная точка наших поисков пока в Бресте, а южная — в Абхазии.
Алтай – одно из тех мест, где мы черпаем кулинарное вдохновение
Все наши путешествия подробно описаны в Инстаграме: @Slide177 и @Sanchez.chef, а все новинки и итоги наших путешествий и все, что мы из них привезли, можно посмотреть тут @tapkicafe.
Ждем всех наших друзей, настоящих и будущих.
Посмотреть меню и забронировать столик можно на tapkicafe.ru