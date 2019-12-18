Уютные «Тапки»

Кафе «Тапки» было создано для своих от своих. Это место, где можно попробовать ресторанную еду в домашнем уюте и тепле.

В самом начале, на этапе зарождения идеи и обсуждения концепции кухни мы решили придерживаться русских традиций и особенностей наших блюд. В то время ресторанов с русской кухней практически не было, а если и были, то в основном в туристических местах.

Мы начали искать интересные рецепты. Однажды к нам в руки попала кулинарная книга 1869 года издания с таким количеством интересных рецептов, что мы не удержались и попробовали некоторые из них ввести в меню. С тех пор на сезонные предложения у нас обязательно есть одно блюдо из этой книги, которое пользуется неизменным успехом.