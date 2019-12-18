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Еда

Уютные «Тапки»

18 декабря 2019
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Фото: Кафе «Тапки»
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Фото: Кафе «Тапки»
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Фото: Кафе «Тапки»
Основатели одного из самых аутентичных «домашних» кафе Москвы рассказывают о своем любимом детище.

Кафе «Тапки» было создано для своих от своих. Это место, где можно попробовать ресторанную еду в домашнем уюте и тепле. 

В самом начале, на этапе зарождения идеи и обсуждения концепции кухни мы решили придерживаться русских традиций и особенностей наших блюд. В то время ресторанов с русской кухней практически не было, а если и были, то в основном  в туристических местах. 

Мы начали искать интересные рецепты. Однажды к нам в руки попала кулинарная книга 1869 года издания с таким количеством интересных рецептов, что мы не удержались и попробовали некоторые из них ввести в меню. С тех пор на сезонные предложения у нас обязательно есть одно блюдо из этой книги, которое пользуется неизменным успехом.

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Фото: кафе «Тапки»
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Фото: кафе «Тапки»
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Фото: кафе «Тапки»
Вареники с вишней_1600x1200.jpg
Фото: кафе «Тапки»

Через год работы мы поняли, что этого мало, и наши отцы-основатели каждое лето отправляются в путешествия в нетуристические места российской глубинки, чтобы привезти и приготовить что-то новое и неизвестное. Так мы побывали на Алтае, объехали практически весь север России, добрались до Архангельска; в планах — объехать Карелию и посетить Мурманск. Не забываем и братские народы:  крайняя восточная точка наших поисков пока в Бресте, а южная — в Абхазии.

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Алтай – одно из тех мест, где мы черпаем кулинарное вдохновение

Все наши путешествия подробно описаны в Инстаграме: @Slide177 и @Sanchez.chef, а все новинки и итоги наших путешествий и все, что мы из них привезли, можно посмотреть тут @tapkicafe

Ждем всех наших друзей, настоящих и будущих.

Посмотреть меню и забронировать столик можно на tapkicafe.ru