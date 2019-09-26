В чайных пакетиках обнаружен микропластик

Одним из неизбежных аспектов пластикового загрязнения является попадание частиц микропластика в пищу, которую употребляет человек. Исследуя этот вопрос, ученые выяснили, как пластик продвигается по пищевой цепочке от планктона до человека. Известно, что обычная поваренная соль содержит примерно 0,005 микрограмма пластика на грамм. Теперь найден новый источник микропластикового загрязнения: чайные пакетики. Заваренный с их помощью напиток содержит в тысячи раз больше пластика, чем соль и другие продукты.



Причиной стало изменение технологии фасовки пакетированного чая: многие производители теперь используют не бумагу, а термопластик и другие синтетические вещества. Это увеличивает срок хранения чая и лучше удерживает форму пакетика, а о вреде здоровью ранее никто не задумывался, пока его наглядно не продемонстрировали ученые из канадского Университета МакГилла.



Купив в магазинах Монреаля четыре вида пакетированного чая, они удалили всю заварку, а затем на пять минут поместили пустые пакетики в кипяток при температуре 95 °C. Полученная жидкость была проанализирована под микроскопом, и оказалось, что пятиминутный контакт пакетика с горячей водой насыщает ее 11,6 млрд. частиц микропластика размером более 100 нм, и еще 3,1 млрд. частиц нанопластика были размером менее 100 нм.



Практический вред был проверен на мелких ракообразных из надотряда ветвистоусые (лат. Cladocera), дафниях: при экологических исследованиях их часто используют в качестве модельного объекта. Рачки оказались способны выжить при очень высоких концентрациях микропластика, но у них наблюдались отклонения в поведении и анатомии. В частности, у одних экзоскелет развивался с нарушениями, а другие меняли привычную скорость плавания.

Исследователи подчеркивают, что точных знаний о вредном воздействии пластиковых частиц на здоровье человека пока не существует, и необходимо уделить внимание этому вопросу: это позволит оценивать риски использования тех или иных продуктов питания.



Между тем в организме почти всех современных детей уже содержатся частицы микропластика.