В Черногории откроется первый ресторан Джорджио Локателли

One&Only вместе с именитым итальянским шефом Джорджио Локателли откроют ресторан Sabia на курорте в One&Only Portonovi в Черногории. В основе концепции заведения – новый взгляд на традиционную итальянскую кухню с акцентом на здоровое питание. Например, привычное тесто для пиццы шеф заменит на рисовое, а пасту будет готовить только из твердых сортов пшеницы.

Благодаря открытой кухне гости Sabia могут понаблюдать за приготовлением кулинарных шедевров. Столики также поставят на уютной террасе, откуда откроются панорамные виды на Которский залив.

Ранее Джорджо сотрудничал с лондонским Savoy и La Tour D’Argent в Париже, а затем открыл собственный ресторан Locanda Locatelli в Лондоне. В 2003 году Локателли наградили звездой Michelin.

«Я стараюсь сотрудничать с теми, кто разделяет мои ценности. One&Only Portonovi – именно тот случай, когда взгляды полностью совпали. К тому же кухня Черногории имеет много общего с итальянской», – отметил Джорджио Локателли.

Комплекс Portonovi находится в западной части Черногории, куда можно добраться на трансфере из аэропорта Дубровника. Курорт One&Only Portonovi, который откроется в июне 2020 года, располагается близ Старого города и побережья.