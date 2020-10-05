В ресторане «Матрешка» проходит гастрономический фестиваль Сhampagne à la Russe

Фестиваль позволит оценить гастрономические сочетания с шампанским и покажет, как в необычные времена креативность и находчивость, которые высоко ценила Мадам Клико, открывают новые горизонты в гастрономии. Именно эти качества проявил Влад Пискунов в поисках оригинальных, нестандартных ингредиентов, разработав сет «Гербарiумъ» — где рецепты изысканных блюд русской кухни идеально сочетаются со знаменитым Veuve Clicquot. Бренд-шеф «Матрешки» вспоминает о давно и незаслуженно забытых хороших вещах, придуманных ещё нашими предками: в основе гастрономического сета «Гербарiумъ» — бабушкины припасы, огородные растения и дикоросы.

Авторский сет Влада Пискунова открывает зобанный горох с щучьей икрой на ржаном хворосте. Необычное название обьясняет одна из любимых кулинарных книг шефа «Русская поварня»: «Горохъ зобаной называется, когда оный сваренъ будетъ въ водѣ, пока скочитъ съ него, или треснетъ на немъ кожица». Затем Влад предложит винегрет из сезонных овощей, который подаётся в корзинке из ржаного теста. Ингредиенты для этого блюда привозят со всей России: иван-чай и одуванчик — с Урала, бутень — с Кавказа, коноплю — из Мордовии, а овощи — из Подмосковья. Следующим курсом будет подан пирог из слоеного теста с Алтайской уткой и со взваром из аронии и жимолости. Сменит его одна из наиболее оригинальных позиций сета — говяжий бутылочный чай, известный с ХIХ века. Он готовится прямо в бутылке в течение десяти часов из кусочков постной говядины и мусульманского шу-пуэра.

Продолжить Влад Пискунов рекомендует осетровой тёшкой, которую запекает в печи на кедровой доске, пока она не приобретёт волшебный аромат. К рыбе шеф подаёт полбу с кореньями и соус из лесных грибов. Милые сердцу многих вареники также нашли своё место в сете «Гербарiумъ»: гостей ждет старорусский вариант с осердием и квашенным конёвником.

В завершение принесут предесерт — сорбе из иван-чая с уральским одуванчиковым мёдом, а финальным аккордом станет сложносочиненное десертное блюдо: груша, вываренная в сиропе аронии, и яблоко, сваренное в карамели и пряничной смеси. К ним подадут домашний пломбир из топлёного молока, козинак из гречки и конопли, а также березовый сироп — уваренный в 40 раз берёзовый сок из Ленинградской области.