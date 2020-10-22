В США создали мед без участия пчел

Американский стартап MeliBio начал производство меда, в создании которого не участвуют пчелы. Разработка искусственного меда ведется в одной из лабораторий в районе залива Сан-Франциско.
Используя синтетическую биологию, компания воспроизводит соединения, содержащиеся в меде, в том числе вариации на основе цветов, которые обычно посещают пчелы, что помогает придать конечному продукту его натуральный аромат.
Хотя технология стартапа запатентована, основной метод, вероятно, аналогичен тому, который использует компания Perfect Day, производящая молочные продукты без участия коров. Perfect Day производит молочные белки, выделяя ДНК и затем передавая этот генотип микроорганизмам в биореакторе для начала производства.
Хотя MeliBio все еще находится на начальной стадии производства искусственного меда, недавно она создала прототип, который «напоминает вкус, текстуру и вязкость пчелиного меда», говорит Мандич. По его словам, в ходе слепого дегустационного теста добровольцы обнаружили, что он неотличим от традиционного продукта. 14 компаний уже подписали документы о намерениях закупать мед у MeliBio.
Стартап планирует сосредоточиться на продажах своего продукта пищевым, косметическим и другим компаниям, которые используют мед в своей продукции.
Основанный в апреле 2020 года стартап уже получил 125 тысяч долларов инвестиций от Big Idea Ventures. В MeliBio хотят добиться, чтобы синтетический мед стоил дешевле, чем натуральный.
Мандич отмечает, что в компании хотят решить одну из важнейших проблем, связанных с биоразнообразием. Коммерческое пчеловодство и все более растущие темпы производства меда угрожают диким и другим местным видам пчел. И это не считая проблем, с которыми дикие пчелы уже сталкиваются из-за пестицидов, изменения климата и потери среды обитания. Сотни местных видов пчел в США сейчас находятся под угрозой исчезновения.
Аналог пчелиного меда может преуспеть на рынке веганской продукции, пишет Fast Company. По данным аналитической компании Allied Analytics, этот рынок вырастет с $14,2 млрд в 2018 году до $31,4 млрд в 2026 году.
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