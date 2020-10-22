В США создали мед без участия пчел

Стартап планирует сосредоточиться на продажах своего продукта пищевым, косметическим и другим компаниям, которые используют мед в своей продукции.

Основанный в апреле 2020 года стартап уже получил 125 тысяч долларов инвестиций от Big Idea Ventures. В MeliBio хотят добиться, чтобы синтетический мед стоил дешевле, чем натуральный.

Мандич отмечает, что в компании хотят решить одну из важнейших проблем, связанных с биоразнообразием. Коммерческое пчеловодство и все более растущие темпы производства меда угрожают диким и другим местным видам пчел. И это не считая проблем, с которыми дикие пчелы уже сталкиваются из-за пестицидов, изменения климата и потери среды обитания. Сотни местных видов пчел в США сейчас находятся под угрозой исчезновения.

Аналог пчелиного меда может преуспеть на рынке веганской продукции, пишет Fast Company. По данным аналитической компании Allied Analytics, этот рынок вырастет с $14,2 млрд в 2018 году до $31,4 млрд в 2026 году.

Взгляните на уникальный фотопроект, показывающий тайны жизни диких пчел.