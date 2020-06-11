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Еда
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Вкусные рецепты с острова Маврикий. Осторожно, эти закуски вызывают привыкание!

11 июня 2020
Шеф-повара сети отелей Constance Hotels and Resorts знакомят нас с кулинарными традициями Маврикия, Мальдив, Сейшельских островов и Мадагаскара

Первый рецепт прилетел с острова Маврикий, кухня которого появилась под влиянием индийских традиций и прославилась благодаря  своим острым и необычным вкусам. Майкл Шиоли, шеф-повар отеля Constance Prince Mauritius, рассказывает, как приготовить два местных блюда: самсу и гато пимент (острая закуска) с мятой и томатным чатни.

Самса.png
Constance Hotels and Resorts
Рецепт
Constance Hotels and Resorts
Рецепт
Constance Hotels and Resorts
Рецепт чатни
Constance Hotels and Resorts

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