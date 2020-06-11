Вкусные рецепты с острова Маврикий. Осторожно, эти закуски вызывают привыкание!

Первый рецепт прилетел с острова Маврикий, кухня которого появилась под влиянием индийских традиций и прославилась благодаря своим острым и необычным вкусам. Майкл Шиоли, шеф-повар отеля Constance Prince Mauritius, рассказывает, как приготовить два местных блюда: самсу и гато пимент (острая закуска) с мятой и томатным чатни.