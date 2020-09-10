ВОЗ планирует добиться полного запрета трансжиров к 2023 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила отчет, в котором сообщила, что на сегодняшний день 58 стран в мире приняли законы, которые к концу 2021 года защитят 3,2 миллиарда человек от потребления трансжиров. Однако более чем 100 странам еще предстоит принять меры, чтобы освободить продукты питания от этих вредных веществ.
Трансжиры представляют собой разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод». В малых количествах трансжиры присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в подвергнутых высоким температурам растительных маслах. В больших количествах они образуются побочным эффектом в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например, при производстве маргарина.
Трансжиры часто используются при производстве продуктов, поскольку отличаются от других жиров более длительным сроком хранения. В ВОЗ считают, что трансжиры можно заменить на более здоровые альтернативы без ущерба для вкуса и стоимости продуктов.
С 1990-х годов появилось увеличивающееся количество публикаций, указывающих на увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний от потребления трансизомеров жирных кислот (в частности было заявлено о 20 тысячах смертей ежегодно в США от потребления трансжиров). По оценкам ВОЗ, на сегодняшний день потребление трансжиров является причиной около полумиллиона смертей в год по всему миру из-за ишемической болезни сердца.
В отчете ВОЗ говорится, что сегодня на 15 стран мира приходится две трети случаев смерти, связанных с употреблением в пищу трансжиров. При этом четыре страны их этой группы — Канада, Латвия, Словения и США — выполнили рекомендации ВОЗ в сфере питания, либо введя ограничение в 2% для трансжиров в общем объеме жиров, используемых в продуктах, либо частично запретив использование гидрогенизированных жиров.
Но оставшиеся 11 стран (Азербайджан, Бангладеш, Бутан, Эквадор, Египет, Индия, Иран, Мексика, Непал, Пакистан, Республика Корея) все еще нуждаются в срочных действиях, отмечает ВОЗ.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, лидером по содержанию трансжиров и насыщенных жирных кислот остается фастфуд. Без трансжиров не обходится природное коровье и козье молоко (и другие молочные продукты), мясо парнокопытных животных, некоторые кондитерские изделия (для которых гидрогенизируют масло). Однако содержание и количество трансжиров и насыщенных жирных кислот в перечисленных продуктах может варьироваться.
В России порог допустимого содержания трансжиров составлял 20%, затем снизился до 8%, с января 2018 года вступил в силу норматив, ограничивающий допустимое количество трансжиров двумя процентами.
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