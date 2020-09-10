ВОЗ планирует добиться полного запрета трансжиров к 2023 году

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила отчет, в котором сообщила, что на сегодняшний день 58 стран в мире приняли законы, которые к концу 2021 года защитят 3,2 миллиарда человек от потребления трансжиров. Однако более чем 100 странам еще предстоит принять меры, чтобы освободить продукты питания от этих вредных веществ.

Трансжиры представляют собой разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод». В малых количествах трансжиры присутствуют в натуральных мясных и молочных продуктах, а также в подвергнутых высоким температурам растительных маслах. В больших количествах они образуются побочным эффектом в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров, например, при производстве маргарина.

Трансжиры часто используются при производстве продуктов, поскольку отличаются от других жиров более длительным сроком хранения. В ВОЗ считают, что трансжиры можно заменить на более здоровые альтернативы без ущерба для вкуса и стоимости продуктов.