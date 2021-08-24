«Яйцеада»: фестиваль блюд из тестикул пройдет в Сербии

В сербском городе Горни-Милановац с 2004 года проходит один из самых необычных кулинарных фестивалей мира: «Mudrijada – World Testicle Cooking Championship». Все блюда готовятся из семенников (тестикул) самых разных животных.

В этом году мероприятие состоится в 16-й раз: прошлым летом ему помешали ограничения, связанные с пандемией. С ростом популярности фестиваля сюда приезжает все больше участников: в лучшие годы – до 4000 человек. Регистрировалось более 150 команд, в состав которых входили самые разные люди: от жителей деревень до университетских профессоров, актеров, врачей или пожарных. Зарегистрироваться можно через веб-сайт, и это привлекает энтузиастов со всей планеты: от Австралии, США и Бразилии – до Израиля, Южной Кореи или Нидерландов.