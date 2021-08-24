«Яйцеада»: фестиваль блюд из тестикул пройдет в Сербии

В сербском городе Горни-Милановац с 2004 года проходит один из самых необычных кулинарных фестивалей мира: «Mudrijada – World Testicle Cooking Championship». Все блюда готовятся из семенников (тестикул) самых разных животных.
В этом году мероприятие состоится в 16-й раз: прошлым летом ему помешали ограничения, связанные с пандемией. С ростом популярности фестиваля сюда приезжает все больше участников: в лучшие годы – до 4000 человек. Регистрировалось более 150 команд, в состав которых входили самые разные люди: от жителей деревень до университетских профессоров, актеров, врачей или пожарных. Зарегистрироваться можно через веб-сайт, и это привлекает энтузиастов со всей планеты: от Австралии, США и Бразилии – до Израиля, Южной Кореи или Нидерландов.
Организаторы поясняют, что употребление в пищу семенников – давняя балканская традиция. Девиз праздника: «У шотландцев есть виски, у швейцарцев – сыр, а у нас, сербов – яйца». И хотя яички имеют серый цвет и неаппетитную текстуру, повара и посетители довольны их вкусом, а также их свойствами афродизиака.
Каждый участник может привезти свой рецепт и свои ингредиенты, поэтому на гастрономическом празднике бывали представлены блюда не только из яичек быков, кабанов или баранов: посетители наблюдали, как повара превращают яички верблюда, страуса и даже кенгуру в кулинарный шедевр.
В этом году фестиваль проходит 27 и 28 августа. Точное место проведения – деревня Lunjevica, расположенная в 4 километрах от города. В программе – обмен вкусами и выбор победителя «Яйцеады» в нескольких номинациях, а также конкурсы и концерты: фестиваль позиционирует себя как развлекательный и комический.
В эти дни Сербия остается страной, открытой на въезд туристам: необходимо лишь иметь отрицательный ПЦР-тест не старше 24 часов. Помимо множества достопримечательностей, Сербия предлагает так называемый «вакцинный туризм»: здесь любой желающий может привиться вакцинами, одобренными ЕС.