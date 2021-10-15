Звезды «Мишлен» впервые вручены российским ресторанам. Все они — в Москве

Вечером 15 октября в концертном зале «Зарядье» в центре Москвы состоялась церемония вручения звезд «Мишлен» (Michelin). Двумя звездами были удостоены два ресторана:
- Artest-Chef's Table и шеф-повар Артем Естафьев;
- Twins Garden и его шеф-повара, братья Сергей и Иван Березуцкие.
Семь московских ресторанов награждены одной звездой:
- «Белуга» и шеф-повар Евгений Викентьев;
- Biologie и шеф-повар Екатерина Алехина;
- Grand Cru и шеф-повар Давид Эммерле;
- «Сахалин» и шеф-повар Алексей Когай;
- Savva и шеф-повар Андрей Шмаков;
- Selfie и шеф-повар Анатолий Казаков;
- White Rabbit и шеф-повар Владимир Мухин.
Некоторые из них уже получали престижные мировые награды — это, например, White Rabbit, занявший 18-е место по версии журнала Restaurant несколько лет назад.
Гид «Мишлена» выпускается с 1900 года и считается наиболее влиятельным ресторанным рейтингом в мире. Статус «мишленовского ресторана» автоматически повышает рейтинг заведения и дарит ему кредит доверия. Средний чек и посещаемость при этом растут.
Одной звездой отмечаются рестораны, где готовят блюда высокой кухни, которые заслуживают внимания. Две достается тем заведениям, ради которых можно сделать лишнюю остановку во время поездки. Рестораны, посещение которых стоит отдельного путешествия, получают три звезды, и российские точки пока этого не удостоились. Но поскольку «Мишлен» вообще впервые пришел в Россию — это огромный успех и признание. Его жюри давно присматривалось к российским заведениям, а теперь оно вернулись с оценками.
Одновременно с вручением звезд был представлен первый выпуск гастрономического гида «Мишлен» по столице России: в список «Рекомендовано Michelin 2022» вошло 69 московских заведений общественного питания. Решение о расширении списка на другие российские города пока не принято.
Россия стала 35-й страной, имеющей путеводитель «Мишлен», а Москва стала первым городом на территории бывшего СССР, удостоенным гастрономических звезд. Узнайте, почему русская кухня не достаточно распространилась по всему миру.