Звезды «Мишлен» впервые вручены российским ресторанам. Все они — в Москве

Гид «Мишлена» выпускается с 1900 года и считается наиболее влиятельным ресторанным рейтингом в мире. Статус «мишленовского ресторана» автоматически повышает рейтинг заведения и дарит ему кредит доверия. Средний чек и посещаемость при этом растут.

Одной звездой отмечаются рестораны, где готовят блюда высокой кухни, которые заслуживают внимания. Две достается тем заведениям, ради которых можно сделать лишнюю остановку во время поездки. Рестораны, посещение которых стоит отдельного путешествия, получают три звезды, и российские точки пока этого не удостоились. Но поскольку «Мишлен» вообще впервые пришел в Россию — это огромный успех и признание. Его жюри давно присматривалось к российским заведениям, а теперь оно вернулись с оценками.