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  • Маяк на краю света: путешествие к мысу Анива
    Фото: Виталий Раскалов
  • Маяк на краю света: путешествие к мысу Анива
    Фото: Виталий Раскалов
  • Маяк на краю света: путешествие к мысу Анива
    Фото: Виталий Раскалов
#Fordдвижениевприроде

Маяк на краю света: путешествие к мысу Анива

Раз уж путешествовать — то по самым удивительным и далеким уголкам Земли! В рубрике #Fordдвижениевприроде публикуем рассказ о дальневосточной поездке Виталия Раскалова — руфера и тревел-блогерa.
Виталий Раскалов
10 января 2019 в 17:43
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Впервые фотографию этого маяка на просторах интернета я увидел в 2012 году. Тогда я еще не бывал за границей и только открывал для себя путешествия.

Отправиться в одну из крайних точек нашей огромной страны ради маяка было безумной идеей. Да и добраться до него – то еще приключение: как-никак стоит он почти на самом юге Сахалина, на мысе где-то между Японским морем и Охотским.

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Весь маршрут к маяку пролегает через очень красивые ландшафты; Сахалин тогда сильно напоминал Новую Зеландию и иногда – Японию. За одним исключением: в Зеландии и Японии кругом цивилизация, а на Сахалине я попал в совершенно дикие места.

Добраться до самого маяка не очень просто. Путь начинается от Южно-Сахалинска; лучше всего там взять машину и доехать до небольшой деревни Новиково. На полпути – от Корсакова и дальше – дорога становится очень живописной: она идет вдоль залива Анива, в море тут и там маячат танкеры и грузовые корабли.

Добравшись до деревни, нужно оставить машину: дальше – либо на лодке, либо пешком. Я выбрал второе: такой маршрут более насыщенный, с красивыми пейзажами (которые в фотогеничности ничуть не уступают заброшенному маяку).

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Погода на Сахалине очень переменчива: в течение одного светового дня я успевал поймать и солнце, и дождь с грозой. Последнее было достаточно сложным препятствием, потому что уровень воды часто поднимался, а идти приходилось прямо по берегу вдоль скал.

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Ну а завершился маршрут заброшенным, но при этом очень красивым маяком, который построили японцы в самом конце 30-x. Эффектное, действительно особенное место – на самой границе чудесной сахалинской земли и моря!

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Автор текста и фотографий – популярный Instagram-блогер и путешественник Виталий Раскалов @raskalov

От «National Geographic Россия»: 
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент! 

А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» – она открыта в московском ЦДХ (Крымский вал, 10) вплоть до 12 января! Будем ждать!

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