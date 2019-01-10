Маяк на краю света: путешествие к мысу Анива
Отправиться в одну из крайних точек нашей огромной страны ради маяка было безумной идеей. Да и добраться до него – то еще приключение: как-никак стоит он почти на самом юге Сахалина, на мысе где-то между Японским морем и Охотским.
Весь маршрут к маяку пролегает через очень красивые ландшафты; Сахалин тогда сильно напоминал Новую Зеландию и иногда – Японию. За одним исключением: в Зеландии и Японии кругом цивилизация, а на Сахалине я попал в совершенно дикие места.
Добраться до самого маяка не очень просто. Путь начинается от Южно-Сахалинска; лучше всего там взять машину и доехать до небольшой деревни Новиково. На полпути – от Корсакова и дальше – дорога становится очень живописной: она идет вдоль залива Анива, в море тут и там маячат танкеры и грузовые корабли.
Добравшись до деревни, нужно оставить машину: дальше – либо на лодке, либо пешком. Я выбрал второе: такой маршрут более насыщенный, с красивыми пейзажами (которые в фотогеничности ничуть не уступают заброшенному маяку).
Погода на Сахалине очень переменчива: в течение одного светового дня я успевал поймать и солнце, и дождь с грозой. Последнее было достаточно сложным препятствием, потому что уровень воды часто поднимался, а идти приходилось прямо по берегу вдоль скал.
Ну а завершился маршрут заброшенным, но при этом очень красивым маяком, который построили японцы в самом конце 30-x. Эффектное, действительно особенное место – на самой границе чудесной сахалинской земли и моря!
Автор текста и фотографий – популярный Instagram-блогер и путешественник Виталий Раскалов @raskalov.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию – «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск – и поймать нужный момент!
А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» – она открыта в московском ЦДХ (Крымский вал, 10) вплоть до 12 января! Будем ждать!
Ну а завершился маршрут заброшенным, но при этом очень красивым маяком, который построили японцы в самом конце 30-x. Эффектное, действительно особенное место — на самой границе чудесной сахалинской земли и моря!
Автор текста и фотографий — популярный Instagram-блогер и путешественник Виталий Раскалов @raskalov.
От «National Geographic Россия»:
Романтика путешествий и красота природы кроются в движении! Неслучайно в наш конкурс «Дикая природа России-2018» мы включили особую номинацию — «Движение в природе». Совместно с брендом Ford мы предложили фотографам продемонстрировать умение вовремя нажать на спуск — и поймать нужный момент!
А еще мы подготовили для вас эту рубрику: здесь лучшие блогеры рассказывают о том, что для них означает движение в природе. Новые маршруты? Завораживающие кадры? Неповторимые эмоции? Или все это вместе? Читайте об этом в нашей спецрубрике и приходите на выставку «Дикая природа России-2018» — она открыта в московском ЦДХ (Крымский вал, 10) вплоть до 12 января! Будем ждать!