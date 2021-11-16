Энергичная Россия будущего

Пожалуй, самое важное из того, что ожидает российскую (а вслед за ней и мировую) атомную энергетику в обозримом будущем — это замыкание топливного цикла. Сейчас ядерное топливо получают, обогащая природный уран; топливо служит несколько лет, после чего его вынимают из реактора, перерабатывают, переводят в стабильную и безопасную форму и отправляют на хранение.

Идея замкнутого цикла состоит в том, чтобы использовать топливо много раз. Для этого топливные стержни, отработавшие в ядерном реакторе, перерабатывают. Из них извлекают плутоний и добавляют свежий уран — получается новое топливо. Замкнутый цикл позволит и сократить время хранения отработавшего ядерного топлива, и более полно использовать природный уран. Сейчас используется меньше 1% добытого урана (такова доля изотопа урана-235, который необходим для поддержания цепной реакции), а в замкнутом цикле можно будет использовать оставшиеся 99% урана (уран-238) — и тогда его запасов нам хватит не на одну тысячу лет.

Для того, чтобы использовать некоторые виды топлива из «вторсырья», нужны ядерные реакторы нового типа — на быстрых нейтронах (почти все действующие атомные реакторы принадлежат к другому типу, на медленных, или тепловых нейтронах). Впрочем, есть и топливо, которое можно загружать в обычные, тепловые реакторы — оно называется РЕМИКС-топливо, и в сентябре этого года на Балаковской АЭС в Саратовской области закончили испытания его первых образцов.

Реакторы нового поколения

Топливо из «вторсырья» можно загружать в обычные — тепловые — реакторы. Но для «вторичного» топлива больше подходят реакторы на быстрых нейтронах. Благодаря особым условиям, которые создаются в их активной зоне, в таких реакторах появляются способные к делению изотопы. Проще говоря, на выходе топлива получается больше, чем на входе. Кроме того, в реакторах на быстрых нейтронах можно дожигать особо опасные, долгоживущие нуклиды отработавшего ядерного топлива обычных тепловых реакторов. Есть надежда на то, что развитие технологий когда-нибудь позволит получать в конце топливного цикла отходы, радиоактивность которых не будет превышать радиоактивность природной урановой руды.

На сегодняшний день в России работает два промышленных реактора на быстрых нейтронах — БН-600 и БН-800 на Белоярской АЭС. В других российских реакторах топливо омывает вода, а в этих — жидкий натрий, и условия работы ядерного топлива несколько другие. БН-600 — энергетический реактор, то есть служит исключительно для выработки электроэнергии, а вот БН-800 — и энергетический, и экспериментальный. В 2022 году активная зона БН-800 будет полностью загружена тем самым «вторичным» топливом, сделанным из плутония, выделенного из отработавшего топлива обычного теплового реактора — и обедненного урана из отходов обогатительного производства. Следующий шаг в развитии натриевых реакторов на быстрых нейтронах — строительство блока с реактором БН-1200.