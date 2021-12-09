Энергия недр: урановая мощь

Уран — далеко не самый редкий элемент на свете; в земной коре он встречается вдвое чаще олова и в 500 раз чаще золота. Чуть-чуть урана есть в любом куске гранита — поэтому петербургские набережные и ступени московского метро состоят на крохотную толику и из него. Но относительно большая распространенность вовсе не упрощает добычу 92-го элемента. Самые бедные руды должны содержать примерно в 100 раз больше урана, чем в среднем по планете — иначе весь процесс выйдет слишком дорогим для того, чтобы им заниматься.

Из этого правила есть исключения — например, на руднике Олимпик-Дам в Австралии добывают очень бедную ураном руду, содержащую всего 0,3 процента закиси-окиси урана (U3O8). Но урана на руднике очень много; к тому же там добывают медь и золото — поэтому добыча там экономически оправдана. Несмотря на низкую концентрацию, австралийский рудник дает примерно столько же урана, сколько все российские месторождения, вместе взятые.