Энергия недр: урановая мощь

Элемент 92 периодической системы Менделеева, уран — это самый компактный источник энергии из всех, что человечество сумело освоить. Всего грамм его содержит больше энергии, чем целый вагон угля, а полтысячи тонн урана, специально обработанные и загруженные в реактор на атомной станции, могут несколько лет обеспечивать электричеством целый регион. Но для того, чтобы добыть уран и использовать заключенную в его ядре силу, нужно постараться.
Богатые недра
Уран — далеко не самый редкий элемент на свете; в земной коре он встречается вдвое чаще олова и в 500 раз чаще золота. Чуть-чуть урана есть в любом куске гранита — поэтому петербургские набережные и ступени московского метро состоят на крохотную толику и из него. Но относительно большая распространенность вовсе не упрощает добычу 92-го элемента. Самые бедные руды должны содержать примерно в 100 раз больше урана, чем в среднем по планете — иначе весь процесс выйдет слишком дорогим для того, чтобы им заниматься.
Из этого правила есть исключения — например, на руднике Олимпик-Дам в Австралии добывают очень бедную ураном руду, содержащую всего 0,3 процента закиси-окиси урана (U3O8). Но урана на руднике очень много; к тому же там добывают медь и золото — поэтому добыча там экономически оправдана. Несмотря на низкую концентрацию, австралийский рудник дает примерно столько же урана, сколько все российские месторождения, вместе взятые.
В самых же богатых ураном рудах урана содержится в 5 миллионов раз больше, чем в среднем в земной коре. Самая большая концентрация U3O8 — на месторождениях канадской провинции Саскачеван. На канадском руднике Мак-Артур-Ривер добывают руду, содержащую больше 17% закиси-окиси урана — это мировой рекорд. Канада замыкает тройку стран-лидеров по разведанным запасам урана; первое место — у Австралии, за ней следует Казахстан, а Россия — на четвертом месте.
Российские запасы урана не самые богатые в мире, но всё-таки существенные; сейчас разрабатываются месторождения в Забайкалье, в Бурятии и в Курганской области. Они стабильно дают почти три тысячи тонн урана в год. Кроме того, отечественным компаниям принадлежит право добывать уран на шести рудниках в Казахстане.
Достать с глубины
Первые урановые месторождения разрабатывали вручную или с применением самых простых машин и взрывчатки. Это были карьеры или шахты; таким способом можно добывать уран, залегающий близко к поверхности. Шахты и карьеры существуют до сих пор, хотя сейчас это намного более технологичные предприятия, чем в середине прошлого века. Технологии разнятся от месторождения к месторождению.
Там, где урана в руде не очень много, процесс устроен так: в стенке забоя, с помощью пневматических буровых инструментов, длинные отверстия; в дальний конец отверстия закладывают взрывчатую смесь. После детонации остается перевезти руду к подъемнику. В последние годы на рудниках все чаще используют электрическую технику — в том числе погрузчики на литий-ионных батареях; такие, например, возят руду на российских урановых шахтах. А там, где концентрация урана выше, технология добычи усложняется: движение руды устраивается так, что персонал не контактирует с ней ни на одном этапе, часто используют автономную технику.
Но и шахтный, и открытый метод имеют недостатки. При работе в шахтах персонал медленно — руда излучает не слишком сильно — но все-таки накапливает дозу облучения. Когда суммарная доза доходит до порогового значения в шестнадцать микрозиверт (последствия для здоровья начинаются с годовой дозы в 50 мЗв), персонал меняется.
Добыча в карьере считается менее вредным производством, чем шахтное, но она неизбежно меняет ландшафт. Поэтому там, где это позволяют геологические условия, используют метод, который не требует ни разрушения плодородного слоя, ни работы людей под землей, в тесном контакте с рудой. Эта технология добычи урана называется скважинным подземным выщелачиванием (СПВ).
Подземная лаборатория
Территория рудника СПВ выглядит как почти нетронутый ландшафт, с редкими дорогами, трубопроводами и торчащими из земли трубами. Каждая такая труба — навершие огромной, уходящей на 400 метров в глубину колонны. По ней в толщу ураноносного слоя подают 7%-ный раствор серной кислоты — такой слабый, что в него можно опустить руку. Внизу кислота вступает в реакцию с рудой, образуя растворимый сульфат уранила. Все процессы проходят на глубине, далеко от грунтовых вод, которые защищены от попадания кислоты и солей урана несколькими слоями глины.
Получившийся на глубине урансодержащий раствор выкачивают на поверхность и по трубам передают на завод. Извлечение урана происходит в несколько этапов: сначала соединения урана извлекают из раствора с помощью сорбентов, затем отделяют от сорбентов. Конечный продукт — желтый кек, паста оранжево-желтого цвета — содержит 85% урана; ее отправляют на заводы, где уран обогащают, то есть повышают содержание редкого в природе изотопа 235U. Из обогащенного урана делают топливо для атомных реакторов.
Несмотря на то, что на предприятиях скважинного подземного выщелачивания работают с радиоактивным материалом, уровень радиации во всех цехах не превышает естественного фона; он невелик и над самим месторождением, и возле колонн, в которых уран выделяют из раствора и превращают в желтый кек. В некоторых цехах персонал надевает резиновые перчатки – но на этом разумные меры предосторожности заканчиваются. Сейчас больше 40% урана в России добывается методом скважинного подземного выщелачивания.
Выгодное вложение
Уран — не золото, его слиток не положишь в банковскую ячейку. И тем не менее его используют как золото — то есть как ценный актив, который можно купить сейчас, чтобы продать позднее. В 2021 году компании впервые за долгое время начали покупать уран, чтобы потом продать по более выгодной цене. Это стало возможным из-за роста цен на желтый кек. Цены растут впервые с Фукусимы — авария 2011 года на японской АЭС надолго снизила и интерес к атомной энергии в целом, и цены на соответствующие ресурсы.
Сейчас фунт урана (чуть меньше 0,5 килограмма) стоит около сорока долларов — почти вдвое дороже, чем в 2018 году. Правда, если вы вдруг решите прикупить желтого кека, стоит учесть и расходы на хранение: покупатель оплачивает их, и обходятся они недешево — ведь для того, чтобы хранить уран, нужно выполнять массу требований безопасности и получать разные разрешения.
Если у вас нет собственного завода по производству ядерного топлива, то единственный способ использовать купленный уран — продать его такому предприятию или финансовой организации, которая тоже собирается заработать на растущих ценах. Покупателей на экзотический товар немного, но спрос растет: сейчас один только Росатом строит несколько десятков новых энергоблоков в России и за рубежом — в Бангладеш, Египте, Китае и Турции. Аналитики надеются, что вместе с новыми атомными станциями вырастет цена и на главный «атомный» ресурс.
Долгое путешествие
Вынутому из недр урану предстоит долгое путешествие. Превращенный для начала в желтый кек, он отправляется на обогатительные предприятия. Там его превратят из оксида (соединения с кислородом) в соединение с фтором — фторид. Большинство фторидов — довольно неприятные субстанции, и гексафторид урана не исключение: он горючий, едкий и очень токсичный — но это единственное газообразное при невысокой температуре соединение урана, а для обогащения нужен именно газ.
Обогащением называют процесс, в результате которого увеличивается доля одного из двух изотопов, урана-235. Только семь из тысячи атомов природного урана — это уран-235, а все остальные — уран-238. Атомные реакторы нуждаются в топливе, обогащенном по урану-235: его должно быть от 1 до 5% в зависимости от конструкции реактора. Поэтому гексафторид с естественным содержанием изотопов отправляют в гигантские центрифуги — вращаясь на огромной скорости, изотопы распределяются немного по-разному, и машины забирают ту часть, которая содержит чуточку больше урана-235. Процесс повторяют много раз, добиваясь нужной концентрации нужного изотопа.
Далее обогащенный уран отправляется на радиохимический завод, где из него делают ядерное топливо. Их заключают в металлическую оболочку и загружают в реактор, где оно работает от 4 до 6 лет. Затем топливо извлекают. Часто на этом путь урана и заканчивается — отработавшие топливные сборки отправляют в бассейн выдержки, чтобы они остыли, а потом — на долговременное хранение. С развитием технологий замкнутого топливного цикла отработавшее топливо можно будет использовать снова: часть урана в нем превращается в плутоний, который можно снова загружать в реактор и использовать для выработки электроэнергии.
Атомная школа
Использовать энергию урана непросто: нужно уметь запускать ядерную реакцию, управлять ею и превращать ее тепло в электроэнергию. Для этого нужны профессионалы. И речь не только про физиков-ядерщиков. В строительстве первой атомной станции «Руппур» в Бангладеш, например, участвовало 20 тысяч человек в разгар стройки, а на площадке египетской АЭС «Эль Дабаа» будет, по оценкам проектировщиков, задействовано 25 тысяч строителей-монтажников, из которых 70% — граждане Египта. В среднем же на строительстве экспортных российских АЭС бывает задействовано около семи тысяч местных рабочих и 3,5 тысячи специалистов из России.
Большая часть строителей — рабочие разных специальностей: арматурщики, бетонщики, монтажники, сварщики, стропальщики. В преимущественно аграрном Бангладеш таких специалистов не хватает, поэтому при стройплощадке работает учебный центр.
Жизнь после стройки
Когда два энергоблока АЭС «Руппур» будут построены, они дадут электроэнергию стране, где до сих пор больше половины 164-миллионного населения не имеет стабильного доступа к розетке. По оценке ООН, два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 смогут шестьдесят лет обеспечивать энергией почти два миллиона домохозяйств.
Современная энергосистема Бангладеш основана на угольных и газовых станциях; «зеленой» энергии в стране до сих пор не было вообще. Кроме собственно электричества атомные станции будут предотвращают выбросы углекислого газа — для четырех энергоблоков будущей египетской «Эль Дабаа» это 14 миллионов тонн СО2 в год, или больше 6% всех выбросов страны. Для всех АЭС мира родом из России вклад в предотвращение выбросов составляет уже 210 миллионов тонн в год.
Атомная энергия — это еще и вклад в экономику: каждый вложенный в строительство доллар добавляет 4,3 доллара к ВВП страны и полтора доллара — к бюджету страны (за счет налогов). Эти показатели видны не только в отчетах экономистов: бенгальцы-строители АЭС «Руппур», например, за счет высоких для региона зарплат обзаводятся домами и машинами, откладывают деньги на образование детей.
Для обслуживания действующей АЭС нужно меньше людей, чем для строительства — около 3000 человек на станцию с двумя энергоблоками — зато эти люди оседают рядом со станцией на долгие годы. Часто — на всю жизнь: сроки эксплуатации атомных реакторов измеряются десятилетиями. В России сейчас двадцать атомградов, в них живет 1,3 миллиона человек — почти сотая населения страны. Большая их часть работает не на атомных станциях, а в смежных отраслях — строят и обслуживают машины и приборы, возят грузы, следят за безопасностью.
Уровень жизни в городах-спутниках АЭС, как правило, выше, чем в других малых городах тех же регионов. Помогает уровень образования жителей, культура безопасности — и качество окружающей среды. Радиационный фон там даже ниже, чем в городах, где работают ТЭЦ — потому что при сгорании обычного топлива высвобождается некоторое количество радиоактивных нуклидов, а при работе АЭС этого не происходит. К тому же, в отличие от горящего угля и газа, делящийся в сердце реактора уран не отдает в атмосферу ни парниковых, ни токсичных газов. Извлеченный из недр, элемент 92 отдает тепло, которое приводит в движение машины, греет и освещает города — и меняет облик самой Земли.