Россия ловит ветер

Поиск места для будущей ветроэлектростанции начинается с анализа метеорологических данных (в том числе спутниковых) и атласов ветров. Затем перспективные районы оценивают с точки зрения экономики и логистики. Места выбирают подальше от жилых домов, чтобы не беспокоить жителей шумом и эффектом «мерцающей тени» — раздражающими бликами от лопастей ветрогенераторов, которые из-за высоты ветряков наблюдаются на неожиданно большом удалении, особенно в утренние и вечерние часы.

На выбранных площадках устанавливают специальные приборы для дополнительного ветромониторинга: анемометры для регистрации скорости ветра, флюгеры — для измерения направления. Приборы закрепляют на высоких башнях, чтобы получить представление о динамике ветров на высоте будущей установки. Мониторинг длится как минимум год, и ветропарк строится только в том случае, если данные о ветре оказываются удовлетворительными.