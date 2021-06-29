В Японии создали съедобную вакцину от холеры. Она сделана из риса

Холера является причиной десятков тысяч смертей во всем мире каждый год. Эта острая кишечная болезнь может убить в течение нескольких часов после заражения, однако теперь существует новый и не совсем обычный способ предотвратить болезнь.
Новая вакцина для защиты от холеры была создана путем измельчения генетически модифицированных зерен риса. Первое испытание на людях не показало очевидных побочных эффектов и обеспечило хороший иммунный ответ. Исследователи из Токийского университета и Университета Чиба опубликовали рецензируемые результаты клинических испытаний фазы 1 вакцины под названием MucoRice-CTB в журнале The Lancet.
Производство вакцин в 2020 году достигло гигантских объемов из-за COVID-19. Однако сложность вакцин против SARS-CoV-2 на основе мРНК подчеркнула ценность прививок, которые можно изготовлять, транспортировать, а также хранить дешево и без охлаждения. Именно к таким вакцинам относится MucoRice-CTB, которая абсолютно стабильна при комнатной температуре.
В ходе испытаний 30 добровольцев получили плацебо, а группы из 10 человек получали по четыре дозы вакцины с интервалом в две недели по 3 мг, 6 мг и 18 мг, соответственно. Тесты через два и четыре месяца после получения последней дозы показали, что добровольцы, ответившие на вакцину, имели антитела IgA и IgG. Это два типа белков, специфичных для холерного токсина B (CTB), которые иммунная система вырабатывает для борьбы с инфекциями. Участники, получившие более высокую дозу вакцины, с большей вероятностью имели антитела, специфичные для CTB.
Существует четыре современных оральных вакцины против холеры, каждая из которых вводится в виде капель на язык, но требует хранения в холодильнике и изготавливается из целых убитых или живых аттенуированных (ослабленных) холерных клеток.
MucoRice-CTB производится из генетически модифицированных японских растений короткозернистого риса, производящих нетоксичную часть CTB, которая может распознаваться иммунной системой. CTB похож по структуре на токсин, вырабатываемый некоторыми типами болезнетворных бактерий E. coli, поэтому вакцины против холеры часто обеспечивают перекрестную защиту от диареи.
Авторы работы отмечают, что рисовые растения выращиваются на специально построенной закрытой гидропонной ферме, которая соответствует стандартам надлежащей производственной практики ВОЗ для лекарств. Это гарантирует, что вакцина останется незагрязненной и что растения изолированы от окружающей среды.
Когда растения созревают, рис собирают и измельчают в мелкий порошок, а затем запечатывают в алюминиевые пакеты для хранения. Для вакцинации порошок смешивают с 90 миллилитрами жидкости. Исследователи тестировали вакцину только с использованием физиологического раствора (солевого раствора, эквивалентного биологическим жидкостям), но они ожидают, что она будет одинаково хорошо работать и с простой водой.
По данным Всемирной организации здравоохранения, холера поражает от 1,3 до 4 миллионов человек и становится причиной смерти от 21 000 до 143 000 людей ежегодно.