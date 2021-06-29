В Японии создали съедобную вакцину от холеры. Она сделана из риса

Холера является причиной десятков тысяч смертей во всем мире каждый год. Эта острая кишечная болезнь может убить в течение нескольких часов после заражения, однако теперь существует новый и не совсем обычный способ предотвратить болезнь.

Новая вакцина для защиты от холеры была создана путем измельчения генетически модифицированных зерен риса. Первое испытание на людях не показало очевидных побочных эффектов и обеспечило хороший иммунный ответ. Исследователи из Токийского университета и Университета Чиба опубликовали рецензируемые результаты клинических испытаний фазы 1 вакцины под названием MucoRice-CTB в журнале The Lancet.

Производство вакцин в 2020 году достигло гигантских объемов из-за COVID-19. Однако сложность вакцин против SARS-CoV-2 на основе мРНК подчеркнула ценность прививок, которые можно изготовлять, транспортировать, а также хранить дешево и без охлаждения. Именно к таким вакцинам относится MucoRice-CTB, которая абсолютно стабильна при комнатной температуре.