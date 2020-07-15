10 пар животных, в чьи родственные связи сложно поверить

5. Сурикат и африканская цивета

Эти мелкие хищники отдаленно напоминают кошек, но состоят в родстве с мангустами и ласками. Мамы-сурикаты и мамы-циветы рожают потомство в подземных норах, но на том их сходство и заканчивается. Сурикаты воспитывают детей «всем колхозом», а циветы — убежденные матери-одиночки. Малыши циветы появляются на свет самостоятельными и «одетыми» в шерсть. Новорожденные сурикаты рождаются голыми и с неразвитыми органами чувств. Взрослые циветы достигают 1,4 метра в длину, что в три раза больше размеров суриката, и живут до 20 лет, в то время, как их кузены дотягивают только до 13.



4. Креветка и мокрица

Мокрицу многие принимают за жука, хотя на самом деле она приходится наземной кузиной креветкам и крабам. На планете существует около 3500 разновидностей мокриц, и все они — ракообразные, успешно приспособившиеся к жизни на суше. С насекомыми их роднит разве что жесткий внешний скелет и попарное расположение ног, коих у мокриц 14. Для выживания им все еще нужна влага. Вот почему этих созданий так часто находят во влажных местах, где есть много гниющих растений.



3. Дикая собака динго и азиатский серый волк

Длительное исследование похоронило веру в то, что динго — это одичавшие домашние собаки. Ученые не нашли у австралийских диких псов черт, которые объединяли бы их с «друзьями человека». Зато обнаружили их сходство с одним из самых мелких волков — азиатским серым волком длиной всего 1 метр. Проведя более 5000 лет в изоляции на Австралийском континенте, динго развили в себе некоторые «собачьи» особенности. Но с волками их по-прежнему роднит то, что они производят потомство раз в году, воспитывают щенят всей группой, воют для обозначения границ своих владений.



2. Серебряный карась и золотая рыбка

Декоративная золотая рыбка выглядела бы точь-в-точь как дикий серебряный карась, если бы не вмешательство человека. Генетически они принадлежат к одному и тому же виду. Просто в результате селекции в золотой рыбке закрепили определенные черты, которые нравились эстетам.



1. Человек и кенгуру

Миниатюрная валлаби по имени Матильда стала первым представителем семейства кенгуровых, чью генетическую карту составили ученые. Австралийские исследователи были шокированы, когда сравнили генетический код Матильды с человеческим. Выяснилось, что геномы этих двух видов очень похожи. Если отбросить несколько отличий, гены оказались идентичными, а многие из них располагались в одинаковом порядке. Было установлено, что общий предок валлаби и человека жил на Земле, по меньшей мере, 150 миллионов лет назад. Мыши отделились от людей только 70 миллионов лет назад. Но ученые полагают, что кенгуру смогут поведать об эволюции человека гораздо больше, чем грызуны. У Матильды исследователи обнаружили 14 новых генов, которых нет у других кенгуровых, но которые, возможно, есть у человека.