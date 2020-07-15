10 пар животных, в чьи родственные связи сложно поверить
10. Скорпион и клещ
Многие думают, что клещи — это насекомые. На самом деле, они относятся к паукообразным и приходятся близкими родственниками скорпионам и паукам. Это древнейший род, представители которого ползали по земной поверхности до динозавров, 400-450 миллионов лет назад. И скорпион, и клещ обладают прекрасным обонянием. Оба питаются жидкой пищей: клещ пьет кровь, а скорпион с помощью особого яда не только парализует жертву, но и разжижает ее изнутри, после чего «высасывает» соки. Оба этих существа восходят к общему предку, который жил в океане.
9. Медуза и коралл
Медуза плавает, а коралл похож на растение, но на самом деле оба относятся к большой группе стрекающих или книдарий: животных с «жалящими» стрекательными клетками, которые они используют для охоты и защиты от врагов. Также у них схожее строение тела. Книдарии — мешкообразные существа с расположенным по центру отверстием, вокруг которого растут щупальца. Отверстие служит одновременно для поглощения еды и вывода экскрементов.
8. Мечехвост и паук
Когда-то мечехвоста принимали за краба, хотя на самом деле он относится к классу паукообразных. Как отдельный вид мечехвост выделился 500 миллионов лет назад. В отличие от своих кузенов-пауков это доисторическое существо никогда не жило на суше. Оно вырастает до полуметра в ширину, что значительно превышает размеры современных пауков. Хвост обитатель мелководий тропических морей использует, чтобы откапывать пищу или переворачиваться, если его опрокинуло волной. Еще более любопытно, что у мечехвоста 10 глаз, он умеет выращивать потерянные части тела, а в его жилах течет голубая кровь.
7. Комодский варан и аллозавр
Аллозавр исчез с лица Земли около 150 миллионов лет назад. А его близкий родственник, комодский варан, ныне является самой большой ящерицей на планете. Этот суперхищник достигает трех метров в длину и охотится на добычу крупнее себя. От аллозавра он унаследовал одну фамильную черту: поразительно слабую челюсть. Укус гигантского варана не сильнее, чем у домашней кошки. Аллозавр же вгонял пилообразные зубы в плоть добычи, пользуясь сильными шейными мышцами. Жертва умирала от шока и кровопотери. Подобной тактики придерживается и комодский варан.
6. Муравей и пчела
Пчелы, муравьи и осы принадлежат к группе жалящих перепончатокрылых. Исследования этого семейства показали, что муравей и пчела приходятся друг другу близкими родичами, в то время как большинство ос для них — седьмая вода на киселе. Также ученым удалось «поставить на место» ископаемый вид Cariridris bipetiolata, который ранее считали древнейшим муравьем на планете. Однако при более детальном изучении вымершее насекомое оказалось предком осы.
5. Сурикат и африканская цивета
Эти мелкие хищники отдаленно напоминают кошек, но состоят в родстве с мангустами и ласками. Мамы-сурикаты и мамы-циветы рожают потомство в подземных норах, но на том их сходство и заканчивается. Сурикаты воспитывают детей «всем колхозом», а циветы — убежденные матери-одиночки. Малыши циветы появляются на свет самостоятельными и «одетыми» в шерсть. Новорожденные сурикаты рождаются голыми и с неразвитыми органами чувств. Взрослые циветы достигают 1,4 метра в длину, что в три раза больше размеров суриката, и живут до 20 лет, в то время, как их кузены дотягивают только до 13.
4. Креветка и мокрица
Мокрицу многие принимают за жука, хотя на самом деле она приходится наземной кузиной креветкам и крабам. На планете существует около 3500 разновидностей мокриц, и все они — ракообразные, успешно приспособившиеся к жизни на суше. С насекомыми их роднит разве что жесткий внешний скелет и попарное расположение ног, коих у мокриц 14. Для выживания им все еще нужна влага. Вот почему этих созданий так часто находят во влажных местах, где есть много гниющих растений.
3. Дикая собака динго и азиатский серый волк
Длительное исследование похоронило веру в то, что динго — это одичавшие домашние собаки. Ученые не нашли у австралийских диких псов черт, которые объединяли бы их с «друзьями человека». Зато обнаружили их сходство с одним из самых мелких волков — азиатским серым волком длиной всего 1 метр. Проведя более 5000 лет в изоляции на Австралийском континенте, динго развили в себе некоторые «собачьи» особенности. Но с волками их по-прежнему роднит то, что они производят потомство раз в году, воспитывают щенят всей группой, воют для обозначения границ своих владений.
2. Серебряный карась и золотая рыбка
Декоративная золотая рыбка выглядела бы точь-в-точь как дикий серебряный карась, если бы не вмешательство человека. Генетически они принадлежат к одному и тому же виду. Просто в результате селекции в золотой рыбке закрепили определенные черты, которые нравились эстетам.
1. Человек и кенгуру
Миниатюрная валлаби по имени Матильда стала первым представителем семейства кенгуровых, чью генетическую карту составили ученые. Австралийские исследователи были шокированы, когда сравнили генетический код Матильды с человеческим. Выяснилось, что геномы этих двух видов очень похожи. Если отбросить несколько отличий, гены оказались идентичными, а многие из них располагались в одинаковом порядке. Было установлено, что общий предок валлаби и человека жил на Земле, по меньшей мере, 150 миллионов лет назад. Мыши отделились от людей только 70 миллионов лет назад. Но ученые полагают, что кенгуру смогут поведать об эволюции человека гораздо больше, чем грызуны. У Матильды исследователи обнаружили 14 новых генов, которых нет у других кенгуровых, но которые, возможно, есть у человека.