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Природа

113 видов животных находятся под угрозой исчезновения из-за пожаров в Австралии

14 февраля 2020
Коала
Фото: pixabay.com
Некоторые из них находились в бедственном положении и до начала пожаров.

На этой неделе Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии опубликовало список из 113 видов, наиболее нуждающихся в природоохранных мероприятиях в связи с ущербом, который они понесли в результате пожаров. Как и большинство австралийских видов флоры и фауны, эти животные являются эндемиками – встретить их нельзя больше нигде в мире, поэтому сокращение популяции может привести к потере этих видов в целом. 

В список включены такие виды как: сумчатая мышь Айткена (Sminthopsis aitkeni), лягушка Philoria pughi, краснобровая ложнопищуха (Climacteris erythrops), летучая мышь Phoniscus papuensis, горный кускус (или горный поссум Burramys parvus), белогрудный валлаби (Macropus parma, один из видов кенгуру) и коала – один из символов Австралии. Многие из животных сгорели в пожарах, у других теперь начисто уничтожена привычная среда обитания – например, летучая мышь Phoniscus papuensis 

 

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Сумчатая мышь Айткена (Sminthopsis aitkeni)
Фото: naturalresources.sa.gov.au
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Горный кускус (Burramys parvus)
Фото: Australian AlpsFollow / Flickr.com
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Коала
Фото: runmonty / Flickr.com
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Краснобровая ложнопищуха (Climacteris erythrops)
Фото: David Cook / Flickr.com
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Белогрудый валлаби (Macropus parma)
Фото: Brian Gratwicke / Flickr.com

Всего в список вошли 13 птиц, 19 млекопитающих, 20 рептилий, 17 лягушек, 5 беспозвоночных, 22 ракообразных и 17 пресноводных рыб. В отчете говорится, что многие виды находились под угрозой исчезновения и до начала пожаров, которые только усугубили ситуацию. Некоторые виды потеряли более 30 процентов популяции.

В настоящее время почти все пожары на континенте потушены благодаря ливням, начавшимся на континенте в январе.

В отчете отмечается, что экстренное вмешательство будет необходимо для восстановления таких видов, как коала (Phascolarctos cinereus) и дымчатая мышь (Pseudomys fumeus). Сохранение этих видов потребует многолетней работы, которая будет включать в себя не только восстановление привычной среды обитания, но и борьбу с естественными врагами находящихся под угрозой исчезновения животных и инвазивными видами. Как бы то ни было, чтобы установить реальное положение вещей, необходимо изучить численность популяций этих видов, поэтому приоритеты могут измениться, когда появится больше данных. 

По оценкам ученых из Университета Сиднея в результате лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных. 