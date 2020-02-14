113 видов животных находятся под угрозой исчезновения из-за пожаров в Австралии

На этой неделе Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии опубликовало список из 113 видов, наиболее нуждающихся в природоохранных мероприятиях в связи с ущербом, который они понесли в результате пожаров. Как и большинство австралийских видов флоры и фауны, эти животные являются эндемиками – встретить их нельзя больше нигде в мире, поэтому сокращение популяции может привести к потере этих видов в целом.
В список включены такие виды как: сумчатая мышь Айткена (Sminthopsis aitkeni), лягушка Philoria pughi, краснобровая ложнопищуха (Climacteris erythrops), летучая мышь Phoniscus papuensis, горный кускус (или горный поссум Burramys parvus), белогрудный валлаби (Macropus parma, один из видов кенгуру) и коала – один из символов Австралии. Многие из животных сгорели в пожарах, у других теперь начисто уничтожена привычная среда обитания – например, летучая мышь Phoniscus papuensis
Всего в список вошли 13 птиц, 19 млекопитающих, 20 рептилий, 17 лягушек, 5 беспозвоночных, 22 ракообразных и 17 пресноводных рыб. В отчете говорится, что многие виды находились под угрозой исчезновения и до начала пожаров, которые только усугубили ситуацию. Некоторые виды потеряли более 30 процентов популяции.
В настоящее время почти все пожары на континенте потушены благодаря ливням, начавшимся на континенте в январе.
Rain has significantly assisted reducing the fire activity across areas of NSW. It is a welcome relief for communities and firefighters alike. 26 bush and grass fires are still burning across the state with 4 not yet contained (Snowy Valley and Monaro areas). #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/w3aUaPsuZw— NSW RFS (@NSWRFS) February 10, 2020
В отчете отмечается, что экстренное вмешательство будет необходимо для восстановления таких видов, как коала (Phascolarctos cinereus) и дымчатая мышь (Pseudomys fumeus). Сохранение этих видов потребует многолетней работы, которая будет включать в себя не только восстановление привычной среды обитания, но и борьбу с естественными врагами находящихся под угрозой исчезновения животных и инвазивными видами. Как бы то ни было, чтобы установить реальное положение вещей, необходимо изучить численность популяций этих видов, поэтому приоритеты могут измениться, когда появится больше данных.
По оценкам ученых из Университета Сиднея в результате лесных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.