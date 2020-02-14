113 видов животных находятся под угрозой исчезновения из-за пожаров в Австралии

На этой неделе Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и окружающей среды Австралии опубликовало список из 113 видов, наиболее нуждающихся в природоохранных мероприятиях в связи с ущербом, который они понесли в результате пожаров. Как и большинство австралийских видов флоры и фауны, эти животные являются эндемиками – встретить их нельзя больше нигде в мире, поэтому сокращение популяции может привести к потере этих видов в целом.

В список включены такие виды как: сумчатая мышь Айткена (Sminthopsis aitkeni), лягушка Philoria pughi, краснобровая ложнопищуха (Climacteris erythrops), летучая мышь Phoniscus papuensis, горный кускус (или горный поссум Burramys parvus), белогрудный валлаби (Macropus parma, один из видов кенгуру) и коала – один из символов Австралии. Многие из животных сгорели в пожарах, у других теперь начисто уничтожена привычная среда обитания – например, летучая мышь Phoniscus papuensis