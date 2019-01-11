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Самые зрелищные кадры из жизни дикой саванны: видео
Национальный парк Крюгера — одно из лучших мест в мире, где можно увидеть живую природу во всем ее разнообразии. Подборка видео за прошлый год ярко это иллюстрирует.
Анастасия Баринова
11 января 2019 в 19:10
На северо-востоке ЮАР расположен старейший национальный парк страны, названный в честь президента Трансвааля Пауля Крюгера. Его общая протяженность с севера на юг составляет 340 км, а в центральной части наблюдается самая большая концентрация диких животных в мире. Здесь встречается 517 видов птиц, 147 видов крупных млекопитающих, вся «Большая африканская пятерка» – львы, слоны или буйволы, леопарды и носороги. А еще 114 видов рептилий и множество других представителей фауны. На глазах туристов нередко разворачиваются яркие события из мира живой природы.
Знаменуя окончание 2018 года, администрация парка составила 19-минутную подборку самых интересных видеозаписей. В них есть место и героическим спасениям, и стремительным погоням, и любопытству диких зверей к туристам, и редким сценам общения хищников разных видов. Например, ролик показывает, как лев отбивается от стаи гиен и зовет на помощь; затем буйволы спасают слоненка от львов, а бегемоты отбивают антилопу от крокодилов.
В общей сложности в видео можно увидеть 19 самых разных сцен, знакомящих с тем, как звери взаимодействуют друг с другом и на какие меры они готовы пойти в борьбе за выживание. Именно благодаря этим съемкам за прошедший год канал парка на YouTube собрал 237 000 000 просмотров.
Посмотрите, как голодные львы заблокировали дорогу в парке.
Знаменуя окончание 2018 года, администрация парка составила 19-минутную подборку самых интересных видеозаписей. В них есть место и героическим спасениям, и стремительным погоням, и любопытству диких зверей к туристам, и редким сценам общения хищников разных видов. Например, ролик показывает, как лев отбивается от стаи гиен и зовет на помощь; затем буйволы спасают слоненка от львов, а бегемоты отбивают антилопу от крокодилов.
В общей сложности в видео можно увидеть 19 самых разных сцен, знакомящих с тем, как звери взаимодействуют друг с другом и на какие меры они готовы пойти в борьбе за выживание. Именно благодаря этим съемкам за прошедший год канал парка на YouTube собрал 237 000 000 просмотров.
Посмотрите, как голодные львы заблокировали дорогу в парке.