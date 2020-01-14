13 видов, которые захватят Антарктиду к 2030 году
Международная группа исследователей во главе с Кевином Хьюзом из Британской антарктической службы (ВАS) оценила вероятность проникновения в Антарктиду инвазивных видов животных и растений в ближайшее десятилетие. Всего было подробно рассмотрено 103 вида, 13 из которых наиболее вероятно распространятся при участии человека.
Хьюз отмечает, что в результате притока туристов и активной научно-исследовательской деятельности, прежде всего на Антарктическом полуострове, посещаемость Антарктиды неуклонно растет.
Среди наиболее вероятных инвазивных видов исследователи выделяют мидий и крабов. Также в Антарктиду могут проникнуть ползучие сорняки Leptinella scariosa, клещи и ногохвостки. Полный список потенциально инвазивных видов следующий:
- Чилийская мидия Mytilus chilensis
- Голубая мидия Mytilus edulis
- Ногохвостка Protaphorura fimata
- Клещ Nanorchestes antarcticus
- Краб Halicarcinus planatus
- Асцидия Ciona intestinalis
- Растение семейства астровых Leptinella scariosa
- Растение семейства астровых Leptinella plumosa
- Асцидия «звёздочка» Botryllus schlosseri
- Европейский сухопутный краб Carcinus maenas
- Азиатские водоросли Undaria pinnatifida
- Морской многощетинковый червь Chaetopterus variopedatus
- Черноморская мидия Mytilus galloprovincialis
Некоторые из субантарктических островов, такие как Марион и Южная Джорджия, уже стали местом обитания крыс, мышей и других позвоночных. В самой Антарктиде подобное в ближайшее время не произойдет — погодные условия на континенте пока слишком экстремальны для этих животных.
Исследователи подчеркивают, что посещающим Антарктиду необходимо проводить комплексные проверки биобезопасности, чтобы предотвратить попадание на континент инвазивных видов, которые могут навредить сложившейся экосистеме.
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