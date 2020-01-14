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Природа

13 видов, которые захватят Антарктиду к 2030 году

14 января 2020
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«Рев». В кадре – южный морской слон (Mirounga leonina).
Фото: Вадим Балакин
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Антарктида
Фото: forestspider
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Колония пингвинов на дрейфующем айсберге
Фото: Michail Vorobyev
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«Антарктический зубик»
Фото: Резвов Дмитрий Альбертович
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«Ледяное зеркало». Антарктида, Станция Мирный. Айсберг отражается в талой воде.
Фото: Резвов Дмитрий Альбертович
Захватчики прибудут на ботинках туристов и на корпусах судов.

Международная группа исследователей во главе с Кевином Хьюзом из Британской антарктической службы (ВАS) оценила вероятность проникновения в Антарктиду инвазивных видов животных и растений в ближайшее десятилетие. Всего было подробно рассмотрено 103 вида, 13 из которых наиболее вероятно распространятся при участии человека.

Хьюз отмечает, что в результате притока туристов и активной научно-исследовательской деятельности, прежде всего на Антарктическом полуострове, посещаемость Антарктиды неуклонно растет.

«Люди могут принести с собой семена или нестерильную почву на одежде и обуви. Ввозимые на континент грузы, транспортные средства и запасы свежих продуктов могут скрывать различные виды насекомых, растений или даже мышей и крыс. Особую проблему представляют морские виды, которые могут оказаться в Антарктиде, прицепившись к судам», – Кевин Хьюз.

Среди наиболее вероятных инвазивных видов исследователи выделяют мидий и крабов. Также в Антарктиду могут проникнуть ползучие сорняки Leptinella scariosa, клещи и ногохвостки. Полный список потенциально инвазивных видов следующий:

  1. Чилийская мидия Mytilus chilensis
  2. Голубая мидия Mytilus edulis
  3. Ногохвостка Protaphorura fimata
  4. Клещ Nanorchestes antarcticus
  5. Краб Halicarcinus planatus
  6. Асцидия Ciona intestinalis
  7. Растение семейства астровых Leptinella scariosa
  8. Растение семейства астровых Leptinella plumosa
  9. Асцидия «звёздочка» Botryllus schlosseri
  10. Европейский сухопутный краб Carcinus maenas
  11. Азиатские водоросли Undaria pinnatifida
  12. Морской многощетинковый червь Chaetopterus variopedatus
  13. Черноморская мидия Mytilus galloprovincialis
«Мы знаем, что мидии могут выживать в полярных водах и легко распространяться. Прижившись, они начинают доминировать над другими видами, подавляя местных морских животных», — Дэвид Барнс, морской биолог и соавтор исследования.

Некоторые из субантарктических островов, такие как Марион и Южная Джорджия, уже стали местом обитания крыс, мышей и других позвоночных. В самой Антарктиде подобное в ближайшее время не произойдет — погодные условия на континенте пока слишком экстремальны для этих животных.

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Европейский сухопутный краб Carcinus maenas
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Морской многощетинковый червь Chaetopterus variopedatus
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Клещ Nanorchestes
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Растение семейства астровых Leptinella plumosa
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Голубая мидия Mytilus edulis
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Асцидия «звёздочка» Botryllus schlosseri

Исследователи подчеркивают, что посещающим Антарктиду необходимо проводить комплексные проверки биобезопасности, чтобы предотвратить попадание на континент инвазивных видов, которые могут навредить сложившейся экосистеме.

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