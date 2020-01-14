13 видов, которые захватят Антарктиду к 2030 году

Международная группа исследователей во главе с Кевином Хьюзом из Британской антарктической службы (ВАS) оценила вероятность проникновения в Антарктиду инвазивных видов животных и растений в ближайшее десятилетие. Всего было подробно рассмотрено 103 вида, 13 из которых наиболее вероятно распространятся при участии человека.

Хьюз отмечает, что в результате притока туристов и активной научно-исследовательской деятельности, прежде всего на Антарктическом полуострове, посещаемость Антарктиды неуклонно растет.