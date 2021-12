1306 ног: непревзойденный рекорд в мире многоножек

Новый вид многоногих животных обитает на 60-метровой глубине.

Milli- means 1,000. Ped or pes means🦶. So all millipedes must have 1,000 feet. Nope! In fact, none did...Until now! #NSFfunded scientists have discovered the first true millipede - Eumillipes persephone. This helps expand knowledge of the diversity of these important insects. pic.twitter.com/30WOEhuPBW