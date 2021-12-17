1306 ног: непревзойденный рекорд в мире многоножек

Надкласс беспозвоночных животных под названием многоножки (Myriapoda) включает в себя свыше 13 000 видов. Все эти представители фауны отличаются большим количеством конечностей: от 30 до 382. Максимальное число ног было обнаружено у самок Illacme plenipes: 750, но теперь этот рекорд побит. Ученые из США и Австралии нашли животное с 1306 ногами.
Его тело длиной 95,7 мм и шириной 0,95 мм имеет до 330 сегментов и увенчано конусообразной головой с огромными усиками и «клювом». Оставаясь дальним родственником I.plenipes, многоножка принадлежит к другому отряду: Polyzoniida. Она была обнаружена на глубине 60 метров в буровой скважине, созданной для разведки полезных ископаемых на западе Австралии. Отталкиваясь от этой особенности, биологи дали новому виду имя Eumillipes persephone. «Персефона» — это богиня подземного мира в греческой мифологии; «eu» с греческого переводится как «истина», а «mille» и «pes» означают «тысяча» и «стопа» на латинском.
Как и у I.plenipes, где огромным количеством ног обладают только самки, у E.persephone прослеживается та же тенденция. Самцы, относящиеся к новому виду, располагают 778-818 ногами, а их тело состоит из 198-208 сегментов.
Другие представители отряда Polyzoniida живут на поверхности земли. У них меньше ног и хорошо развитые органы зрения. Поселившись на глубине, E.persephone утратила способность видеть, уделив повышенное внимание развитию конечностей для передвижения в замкнутом пространстве. Каждый кольцеобразный сегмент тела также обеспечивает дополнительный импульс.
Milli- means 1,000. Ped or pes means🦶. So all millipedes must have 1,000 feet. Nope! In fact, none did...Until now! #NSFfunded scientists have discovered the first true millipede - Eumillipes persephone. This helps expand knowledge of the diversity of these important insects. pic.twitter.com/30WOEhuPBW— National Science Foundation (@NSF) December 16, 2021