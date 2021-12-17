1306 ног: непревзойденный рекорд в мире многоножек

Его тело длиной 95,7 мм и шириной 0,95 мм имеет до 330 сегментов и увенчано конусообразной головой с огромными усиками и «клювом». Оставаясь дальним родственником I.plenipes, многоножка принадлежит к другому отряду: Polyzoniida. Она была обнаружена на глубине 60 метров в буровой скважине, созданной для разведки полезных ископаемых на западе Австралии. Отталкиваясь от этой особенности, биологи дали новому виду имя Eumillipes persephone. «Персефона» — это богиня подземного мира в греческой мифологии; «eu» с греческого переводится как «истина», а «mille» и «pes» означают «тысяча» и «стопа» на латинском.

Как и у I.plenipes, где огромным количеством ног обладают только самки, у E.persephone прослеживается та же тенденция. Самцы, относящиеся к новому виду, располагают 778-818 ногами, а их тело состоит из 198-208 сегментов.