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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Природа

1306 ног: непревзойденный рекорд в мире многоножек

Анастасия Баринова
17 декабря 2021
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Фото: Paul E. Marek/Scientific Reports
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Фото: Paul E. Marek/Scientific Reports
Новый вид многоногих животных обитает на 60-метровой глубине.

Надкласс беспозвоночных животных под названием многоножки (Myriapoda) включает в себя свыше 13 000 видов. Все эти представители фауны отличаются большим количеством конечностей: от 30 до 382. Максимальное число ног было обнаружено у самок Illacme plenipes: 750, но теперь этот рекорд побит. Ученые из США и Австралии нашли животное с 1306 ногами.

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Его тело длиной 95,7 мм и шириной 0,95 мм имеет до 330 сегментов и увенчано конусообразной головой с огромными усиками и «клювом». Оставаясь дальним родственником I.plenipes, многоножка принадлежит к другому отряду: Polyzoniida. Она была обнаружена на глубине 60 метров в буровой скважине, созданной для разведки полезных ископаемых на западе Австралии. Отталкиваясь от этой особенности, биологи дали новому виду имя Eumillipes persephone. «Персефона» — это богиня подземного мира в греческой мифологии; «eu» с греческого переводится как «истина», а «mille» и «pes» означают «тысяча» и «стопа» на латинском.

Как и у I.plenipes, где огромным количеством ног обладают только самки, у E.persephone прослеживается та же тенденция. Самцы, относящиеся к новому виду, располагают 778-818 ногами, а их тело состоит из 198-208 сегментов.

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Paul E. Marek/Scientific Reports

Другие представители отряда Polyzoniida живут на поверхности земли. У них меньше ног и хорошо развитые органы зрения. Поселившись на глубине, E.persephone утратила способность видеть, уделив повышенное внимание развитию конечностей для передвижения в замкнутом пространстве. Каждый кольцеобразный сегмент тела также обеспечивает дополнительный импульс.

Животное было найдено практически во всех буровых скважинах, которые осмотрели ученые в ходе экспедиции. Это означает, что по мере увеличения добычи полезных ископаемых виду может грозить опасность сокращения популяции или полного исчезновения.

Узнайте о самой древней многоножке.

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