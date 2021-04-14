14 апреля – День открытия Долины гейзеров в Кроноцком заповеднике

Ландшафт Долины Гейзеров меняется под действием сил природы: после того, как поднимается уровень воды или сходят грязевые потоки, гейзеры затихают, но многие из них пробуждаются снова. В 2007 году легендарный Первенец оказался под завалами, но под напором воды глиняные массы были размыты, и к 2015 году он восстановился.

14 апреля считается официальной памятной датой Камчатского края – Днем открытия Долины гейзеров.

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