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14 апреля – День открытия Долины гейзеров в Кроноцком заповеднике

Анастасия Баринова
14 апреля 2021
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Гейзер Первенец
Фото: Елена Субботина/Kronoki.ru
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Фото: Игорь Шпиленок/Kronoki.ru
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Фото: Павел Постовой/Kronoki.ru
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Фото: Kronoki.ru
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Фото: Kronoki.ru
14 апреля отмечается в Кроноцком заповеднике отмечается необычный юбилей. В 1941 году там был обнаружен первый гейзер, а за ним последовала череда других открытий.

Территория современного Кроноцкого заповедника находится под защитой с 1882 года: тогда здесь был образован Соболиный заповедник, а Кроноцким он стал в 1934 году. Однако о гейзерах тогда никто не знал: большинство участков были труднодоступными и слабоизученными. Открытие гейзеров происходило в два этапа. В апреле 1941 года геоморфолог Татьяна Устинова и проводника Анисифор Крупенин, обследуя долину реки Шумной, заметили гейзер.

«С левого берега реки прямо на нас ударила струя кипятка и клубы пара. Все это сопровождалось какими-то глухими подземными ударами, стуком. Кипяток падал прямо у наших ног. Конечно, мы ужасно перепугались, потому что тут активно действующие вулканы, и не известно, чего от них ждать. Мы прижались, сидели ни живые, ни мертвые, не знали, чем для нас это кончится», – Татьяна Устинова.

Гейзер получил имя Первенец, а в рамках второй экспедиции летом того же года перед исследователями открылась вся Долина. Обнаружение обширного термального поля с гейзерами и кипящими источниками стало одним из самых выдающихся географических открытий в мире. Это единственное крупное гейзерное поле в Евразии и притом самое компактное в мире: на небольшом участке горной реки длиной 8 километров сосредоточено более 50 гейзеров.

На этой территории представлены все известные современные формы гидротермальной деятельности: постоянно действующие и пульсирующие кипящие источники, горячие озера, гейзеры, грязевые и водные котлы, грязевые вулканчики, паро-газовые струи – фумаролы. 

Первенец – единственный гейзер, лежащий вдали от реки Гейзерной – притока Шумной. Он бьет в 30 метрах ниже ее устья, на вытянутой площадке, центральная часть которой усеяна мелкими выходами воды и пара. Температура воды в них достигает 92°С, температура глины – 87°С. Его извержения начинаются внезапно: направленный под углом столб воды и пара вылетает на высоту до 20 метров с большим грохотом. В течение двух минут струи бьют с большой, но непостоянной силой, то усиливаясь, то ослабевая. Пар поднимается сплошной массой на высоту до 200 метров, скрывая струи воды. Затем объем воды уменьшается, и действие гейзера заканчивается извержением пара.

Ландшафт Долины Гейзеров меняется под действием сил природы: после того, как поднимается уровень воды или сходят грязевые потоки, гейзеры затихают, но многие из них пробуждаются снова. В 2007 году легендарный Первенец оказался под завалами, но под напором воды глиняные массы были размыты, и к 2015 году он восстановился. 

14 апреля считается официальной памятной датой Камчатского края – Днем открытия Долины гейзеров. 

Узнайте больше о Долине Гейзеров и других гейзерных полях мира.

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