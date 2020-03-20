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Природа

20 марта – Международный день воробья

Анастасия Баринова
20 марта 2020
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Фото: Пашнов Сергей
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Фото: Станислав Аристов
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Фото: Махалина Вера Алексеевна
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Фото: Шишлянников Михаил Васильевич
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Фото: Alisa Chernova
Экологический праздник проводится с 2010 года.

Воробьи  (лат. Passer) относятся к видам, вызывающим наименьшие опасения. Они широко распространены, и люди почти не обращают на них внимания. Исправить эту ситуацию решили индийские экологи: они назвали воробьев «незаметными героями окружающей среды» и предложили посвятить этим пернатым собственный день.

В Европе, Азии и Африке насчитывается до 35 видов воробьев. Они приносят и природе, и человеку большую пользу. Первый Международный день воробья (World Sparrow Day) был отмечен 20 марта 2010 года, и с тех пор праздник стал ежегодным. Его целью является повышение осведомленности об этой скромной, но важной птице.

Воробьи часто встречаются возле садов, огородов и сельскохозяйственных полей, склевывая семена. Но когда фермеры решили бороться с воробьями и смогли частично их истребить – те исчезли, и урожай съели гусеницы. Получается, что птицы оберегают посевы от более опасных вредителей, «взимая» за это совсем небольшую (по сравнению с вредителями) «плату».

Помимо гусениц, воробьи поедают тлю на розах, сливах, яблонях, калине, смородине, кукурузе и других культурах.

Даже поедая семена, эта птица не всегда вредит подсолнечнику, ягодным и фруктовым посевам – с тем же рвением воробей интересуется семенами сорняков. Более того – его аппетит можно направить во благо сельскому хозяйству. Огородникам советуют после полного сбора урожая насыпать на участки, где нет многолетних посевов, немного крупы. Когда воробьи склюют ее – они продолжат искать легкую пищу, и в результате перелопатят землю, очистив ее от сорных семян.

Международный день воробья проводится под несколькими девизами:
• Сохраним воробьев, пока не стало слишком поздно!
• Давайте дадим воробьям благоприятную среду для роста.
• Не позволим воробьям стать воспоминанием.
• Не слышать воробьев – угроза для планеты.

Узнайте о брачных ритуалах этих птиц.