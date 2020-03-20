20 марта – Международный день воробья

В Европе, Азии и Африке насчитывается до 35 видов воробьев. Они приносят и природе, и человеку большую пользу. Первый Международный день воробья (World Sparrow Day) был отмечен 20 марта 2010 года, и с тех пор праздник стал ежегодным. Его целью является повышение осведомленности об этой скромной, но важной птице.



Воробьи часто встречаются возле садов, огородов и сельскохозяйственных полей, склевывая семена. Но когда фермеры решили бороться с воробьями и смогли частично их истребить – те исчезли, и урожай съели гусеницы. Получается, что птицы оберегают посевы от более опасных вредителей, «взимая» за это совсем небольшую (по сравнению с вредителями) «плату».



Помимо гусениц, воробьи поедают тлю на розах, сливах, яблонях, калине, смородине, кукурузе и других культурах.