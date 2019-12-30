2019 год стал самым теплым в России за всю историю наблюдений

На территории России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, в Москве — с 1879 года.

Осень 2019 года стала самой теплой на Северном полушарии и вошла в тройку самых теплых на территории России — средние значения по стране «снизили» аномальные морозы в Западной Сибири.

2019 год имеет шансы стать самым теплым на Земле, но пока не догоняет абсолютный рекорд 2016 года.