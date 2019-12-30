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Природа

2019 год стал самым теплым в России за всю историю наблюдений

Интерфакс
30 декабря 2019
Москва
Фото: pixabay.com
Очередной температурный рекорд.

Среднегодовая температура в 2019 году стала самой высокой за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России в целом и в Москве в частности, сообщил Роман Вильфанд — и. о. директора Гидрометцентра РФ.

«В целом на территории России год будет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. Причем и в Москве среднегодовая температура будет самой высокой: +7,6-7,7 °C, что на 0,3 °C больше предыдущего рекорда», — Роман Вильфанд.

На территории России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, в Москве — с 1879 года.

Осень 2019 года стала самой теплой на Северном полушарии и вошла в тройку самых теплых на территории России — средние значения по стране «снизили» аномальные морозы в Западной Сибири.

2019 год имеет шансы стать самым теплым на Земле, но пока не догоняет абсолютный рекорд 2016 года.