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Природа

2019 год станет одним из двух самых жарких за всю историю наблюдений

20 ноября 2019
Температура на Земле в октябре 2019-го года
Кажется, нам пора охладиться.

Согласно отчету, опубликованному Национальным управлением по океану и атмосфере (NOAA), вероятность того, что этот год окажется на втором месте в списке самых жарких лет за всю историю метеорологических наблюдений, составляет 85 процентов.

По данным NOAA, средняя глобальная температура поверхности суши и океана в октябре была на 0,98 °C выше среднего уровня ХХ века. Теплее было только в октябре 2015 года.

Глобальная температура с начала 2019 года выше средних показателей на 0,94 °C и на 0,16 градуса ниже остающегося рекордным 2016 года.

В общей сложности уже 418 месяцев подряд температура на Земле выше, чем в среднем в ХХ веке.

В NOAA отмечают, что такая долгосрочная тенденция может быть объяснена только увеличением количества парниковых газов в атмосфере.