21 сентября – Всемирный день чистоты. Чем он важен?

На протяжении многих лет экологи проводят различные акции, стараясь избавить природу от мусора. В 2018 году эстонской организации Let's Do It! удалось объединить разовые инициативы в разных точках мира в глобальную: первый Всемирный день уборки, состоявшийся 15 сентября и длящийся 36 часов, собрал 17,5 миллионов человек из 157 стран.

Самому проекту Let's Do It уже больше десяти лет – впервые день уборки прошел в Эстонии в 2008 году, когда люди по всей стране решили за пять часов убрать так много мусора, как только возможно. Позже у организации появился свой фонд, и они решили распространять акцию по всему миру.



Мероприятия начались на маленьком острове Фиджи и прошли по всему миру. Самая большая акция была организована в Индонезии, в ней приняли участие 7,6 млн. человек (почти 3% населения). Больше всего граждан к уборке мусора удалось привлечь в Словении (14% населения) и Болгарии (13%). В Косово тоже отмечена крупная доля вовлеченных граждан — более 10% населения страны. В общей сложности за время проведения акции в ней поучаствовали 36 миллионов людей из 169 стран.