21 сентября – Всемирный день чистоты. Чем он важен?

На протяжении многих лет экологи проводят различные акции, стараясь избавить природу от мусора. В 2018 году эстонской организации Let's Do It! удалось объединить разовые инициативы в разных точках мира в глобальную: первый Всемирный день уборки, состоявшийся 15 сентября и длящийся 36 часов, собрал 17,5 миллионов человек из 157 стран.
Самому проекту Let's Do It уже больше десяти лет – впервые день уборки прошел в Эстонии в 2008 году, когда люди по всей стране решили за пять часов убрать так много мусора, как только возможно. Позже у организации появился свой фонд, и они решили распространять акцию по всему миру.
Мероприятия начались на маленьком острове Фиджи и прошли по всему миру. Самая большая акция была организована в Индонезии, в ней приняли участие 7,6 млн. человек (почти 3% населения). Больше всего граждан к уборке мусора удалось привлечь в Словении (14% населения) и Болгарии (13%). В Косово тоже отмечена крупная доля вовлеченных граждан — более 10% населения страны. В общей сложности за время проведения акции в ней поучаствовали 36 миллионов людей из 169 стран.
Несмотря на этот высокий показатель, заявленной цели – вовлечь 5% населения мира, или около 380 миллионов человек – акция не достигла. Экологи поясняют, что 5% – это критическая масса, позволяющая перейти на новый уровень развития оставшимся 95%.
Став ежегодным, мероприятие имеет все шансы на достижение этого результата: все больше людей поддерживают эту идею. В 2019 году Всемирный день уборки будет проведен уже в 169 странах и территориях. По традиции, он состоится в третью субботу первого осеннего месяца: 21 сентября.
В России организацией занимается множество волонтеров из самых разных регионов, от Калининграда до Приморья. В 2018 году на очистку природы от мусора вышло более 230 тыс. человек; новая акция должна привлечь больше участников.
Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн. тонн отходов (что более, чем в 10 раз тяжелее пирамиды Хеопса, на минуточку). Один человек в среднем за неделю выбрасывает 7-10 кг мусора (360-400 кг в год). Российские свалки, если собрать их в одну кучу, займут площадь Нидерландов или Швейцарии. 90-95% отходов закапывают на полигонах, в переработку уходит до 5%.
Энтузиасты признают, что не могут кардинально изменить вопрос переработки отходов на государственном уровне, однако учат ответственному потреблению тех, кого могут заинтересовать. Ими подготовлен «План устойчивой чистоты»: список рекомендаций для сокращения количества отходов.
Узнать, где проходит ближайшее мероприятие Всемирного дня чистоты, можно на официальном сайте движения «Сделаем!».