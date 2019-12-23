23 декабря в Москве зафиксировали +7. Это снова рекорд

23 декабря в столице России зафиксирована температура в 7 градусов тепла. Таким образом, был побит рекорд 2015 года, когда в Москве было 5,9 градуса. Этот рекорд стал третьим за текущий месяц.

Такая погода обусловлена теплым сектором циклона, насыщенного атлантическим воздухом и полями дождевых туч.

Со вторника волна тепла пойдет на спад. Температура останется плюсовой, но уже не рекордной. Атмосферное давление будет слабо расти.

Во второй половине недели начнет подмораживать, пройдет слабый снег, появится небольшой снежный покров. Более серьезные зимние перемены произойдут в последние дни декабря.

18 и 19 декабря в Москве обновлены рекорды максимальной температуры. Оба значения составляли +5,3 и были зафиксированы в разные годы и даже столетия — в 1896 и 1982 годах. Новые экстремумы составили +5,6 и +6,5.