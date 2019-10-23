23 октября – Международный день снежного барса

В 2013 году в Бишкеке состоялся Всемирный форум по сохранению снежного барса, во время которого было решено ежегодно 23 октября отмечать новый праздник, посвященный этой редкой кошке: International Snow Leopard Day.
Снежный барс, или ирбис (лат. Panthera uncia) обитает в горах Центральной и Южной Азии. Животное занесено в Красную книгу: на планете насчитывается до 7,5 тысячи взрослых особей, при этом в России их численность не превышает 70-90 особей. По прогнозам, к 2040 году мировая популяция сократится примерно на 10%. Основными угрозами является исчезновение среды обитания и браконьерство.
Празднование Международного дня снежного барса проходит в научных, образовательных учреждениях, где проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов. Активисты организуют акции в социальных сетях, преследующие цель расширить знания людей об ирбисе, затронуть тему важности сохранения уникальных видов животных планеты.
Often referred to by locals as “mountain ghosts” ⛰️👻 given their secretive nature, snow leopards are rarely seen.— UN Environment Programme (@UNEP) October 22, 2019
With only 4,000-7,500 remaining on the 🌎, they could become an even rarer sight.
Learn more 🔎at https://t.co/m5F8cZ2ZaF #WildForLife #SnowLeopardDay pic.twitter.com/eRqFGoq0rG
Представители Российской науки, Министерства Природы, экологи уже несколько лет занимаются вопросом сохранения популяции снежного барса и других редких видов животных, обитающих на территории России. Их усилиями еще до принятия Бишкекской декларации проводились акции в защиту исчезающих видов животных. В частности, в 2012 году была принята программа «Дикие кошки Южной Сибири», нацеленная на сохранение таких животных, как манул, рысь, снежный барс.
На Алтае проводится свой День снежного барса – 26 мая. Школьники участвуют в творческих и экологических конкурсах, проводят акции «Снежный барс – легенда гор» и «Спасем ирбиса!».
В регионе обитает всего лишь 9 ирбисов: шестеро взрослых и три котенка. Среди других мест обитания редкой кошки в России – Республика Тыва и Бурятия.
Посмотрите, как ведет себя снежный барс, впервые увидевший видеокамеру.