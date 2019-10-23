23 октября – Международный день снежного барса

Представители Российской науки, Министерства Природы, экологи уже несколько лет занимаются вопросом сохранения популяции снежного барса и других редких видов животных, обитающих на территории России. Их усилиями еще до принятия Бишкекской декларации проводились акции в защиту исчезающих видов животных. В частности, в 2012 году была принята программа «Дикие кошки Южной Сибири», нацеленная на сохранение таких животных, как манул, рысь, снежный барс.

На Алтае проводится свой День снежного барса – 26 мая. Школьники участвуют в творческих и экологических конкурсах, проводят акции «Снежный барс – легенда гор» и «Спасем ирбиса!».