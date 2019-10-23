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Природа

23 октября – Международный день снежного барса

Анастасия Баринова
23 октября 2019
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Фото: Владислав Ушаков
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Фото: Богданов Олег Георгиевич
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Фото: Евгений Симачёв
Снежный барс относится к уязвимым видам животных.

В 2013 году в Бишкеке состоялся Всемирный форум по сохранению снежного барса, во время которого было решено ежегодно 23 октября отмечать новый праздник, посвященный этой редкой кошке: International Snow Leopard Day.

Снежный барс, или ирбис (лат. Panthera uncia) обитает в горах Центральной и Южной Азии. Животное занесено в Красную книгу: на планете насчитывается до 7,5 тысячи взрослых особей, при этом в России их численность не превышает 70-90 особей. По прогнозам, к 2040 году мировая популяция сократится примерно на 10%. Основными угрозами является исчезновение среды обитания и браконьерство.

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Празднование Международного дня снежного барса проходит в научных, образовательных учреждениях, где проводятся фотовыставки, семинары, показы документальных фильмов. Активисты организуют акции в социальных сетях, преследующие цель расширить знания людей об ирбисе, затронуть тему важности сохранения уникальных видов животных планеты.

Представители Российской науки, Министерства Природы, экологи уже несколько лет занимаются вопросом сохранения популяции снежного барса и других редких видов животных, обитающих на территории России. Их усилиями еще до принятия Бишкекской декларации проводились акции в защиту исчезающих видов животных. В частности, в 2012 году была принята программа «Дикие кошки Южной Сибири», нацеленная на сохранение таких животных, как манул, рысь, снежный барс.

На Алтае проводится свой День снежного барса – 26 мая. Школьники участвуют в творческих и экологических конкурсах, проводят акции «Снежный барс – легенда гор» и «Спасем ирбиса!».

В регионе обитает всего лишь 9 ирбисов: шестеро взрослых и три котенка. Среди других мест обитания редкой кошки в России – Республика Тыва и Бурятия.

Посмотрите, как ведет себя снежный барс, впервые увидевший видеокамеру.