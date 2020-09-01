Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №201, июль–август 2020
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Но есть и хорошие новости!
Природа

25 овцебыков из Якутии поедут в Магадан

Пресс-центр республики Саха (Якутия)
01 сентября 2020
Овцебык_фотограф_Виталий Горшков_4.jpg
Фото: Виталий Горшков
После передержки в Магадане косматых гигантов отправят жить на необитаемый остров Завьялова.

Еще 25 овцебыков из с якутского острова Большой Бегичев доставят в Магаданскую область для дальнейшего расселения, где их уже ждут 25 собратьев. Для отлова животных в село Саскылах вылетели специалисты из Якутска, Магадана, Москвы — они отловят их на острове Большой Бегичев, расположенном в юго-западной части моря Лаптевых на территории Анабарского района.

В 2001-2002 годах там выпустили 24 молодых овцебыка, привезенных с Таймыра. На острове Бегичева был создан питомник-ретранслятор для расселения животных на других территориях. Современная численность вида здесь достигла 300-350 особей. Кроме овцебыков, на острове пасутся стада домашних оленей в количестве до 1500 голов. Территория острова относительно небольшая – 1800 кв. км, поэтому отлов овцебыков – веление времени, и проводить его нужно регулярно, чтобы ограничить выбивание пастбищ.

Овцебык_фотограф_Виталий Горшков_3.jpg
«При опасности овцебыки выстраивают круговую оборону, которая позволяет животным противостоять хищникам», – рассказывает автор фото.
Фото: Виталий Горшков
Овцебык_фотограф_Виталий Горшков_2.jpg
Овцебык на фоне восходящей полной луны. Восточный Таймыр, побережье моря Лаптевых. Территория ФГБУ «Заповедники Таймыра».
Фото: Виталий Горшков
Овцебык_фотограф_Виталий Горшков_1.jpg
Фото: Виталий Горшков

В рамках межрегионального проекта овцебыков отправят сначала в Магадан, где после недолгой передержки они будут переправлены на остров Завьялова в Охотском море. Это уже вторая межрегиональная акция по восстановлению биоразнообразия в Магаданской области.

В 2018 году на Завьялова завезли первую партию поселенцев — 25 якутских овцебыков. Остров находится в 58 км от Магадана, проектом государственно-частного партнерства планируется развивать здесь экотуризм. Остров Завьялова стал третьим островом в России после Врангеля и Бегичева, где теперь живут эти удивительные животные – ровесники мамонтов.

рекомендации
Автомобиль

Маршрут по главным точкам силы Южного Урала

Звезда

Полярные волки: экстремалы Арктики

Собака

Я еду в путешествие с домашним животным. Куда отправиться и где жить?

Калан

Эта история каланизирует ваши сердца. Ведь разве есть кто-то милее каланов?