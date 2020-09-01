25 овцебыков из Якутии поедут в Магадан

Еще 25 овцебыков из с якутского острова Большой Бегичев доставят в Магаданскую область для дальнейшего расселения, где их уже ждут 25 собратьев. Для отлова животных в село Саскылах вылетели специалисты из Якутска, Магадана, Москвы — они отловят их на острове Большой Бегичев, расположенном в юго-западной части моря Лаптевых на территории Анабарского района.

В 2001-2002 годах там выпустили 24 молодых овцебыка, привезенных с Таймыра. На острове Бегичева был создан питомник-ретранслятор для расселения животных на других территориях. Современная численность вида здесь достигла 300-350 особей. Кроме овцебыков, на острове пасутся стада домашних оленей в количестве до 1500 голов. Территория острова относительно небольшая – 1800 кв. км, поэтому отлов овцебыков – веление времени, и проводить его нужно регулярно, чтобы ограничить выбивание пастбищ.