25 овцебыков из Якутии поедут в Магадан

Еще 25 овцебыков из с якутского острова Большой Бегичев доставят в Магаданскую область для дальнейшего расселения, где их уже ждут 25 собратьев. Для отлова животных в село Саскылах вылетели специалисты из Якутска, Магадана, Москвы — они отловят их на острове Большой Бегичев, расположенном в юго-западной части моря Лаптевых на территории Анабарского района.
В 2001-2002 годах там выпустили 24 молодых овцебыка, привезенных с Таймыра. На острове Бегичева был создан питомник-ретранслятор для расселения животных на других территориях. Современная численность вида здесь достигла 300-350 особей. Кроме овцебыков, на острове пасутся стада домашних оленей в количестве до 1500 голов. Территория острова относительно небольшая – 1800 кв. км, поэтому отлов овцебыков – веление времени, и проводить его нужно регулярно, чтобы ограничить выбивание пастбищ.
В рамках межрегионального проекта овцебыков отправят сначала в Магадан, где после недолгой передержки они будут переправлены на остров Завьялова в Охотском море. Это уже вторая межрегиональная акция по восстановлению биоразнообразия в Магаданской области.
В 2018 году на Завьялова завезли первую партию поселенцев — 25 якутских овцебыков. Остров находится в 58 км от Магадана, проектом государственно-частного партнерства планируется развивать здесь экотуризм. Остров Завьялова стал третьим островом в России после Врангеля и Бегичева, где теперь живут эти удивительные животные – ровесники мамонтов.