3 марта – Всемирный день дикой природы

Праздник под эгидой ООН появился в 2013 году.

3 марта 2013 года отмечалось 40 лет со дня принятия Конвенции «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения» (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES).

Это важный документ в сфере защиты природного многообразия, но чтобы продолжать шаги в этом направлении, Генеральная Ассамблея решила провозгласить 3 марта Всемирным днем дикой природы (World Wildlife Day). Так можно повысить уровень осведомленности людей о биоразнообразии и его защите.

Тема Всемирного дня дикой природы 2022 года – «Восстановление ключевых типов животных для восстановления экосистем».

Эта идея также перекликается с целями ООН в области устойчивого развития и широкомасштабными обязательствами по борьбе с бедностью, обеспечению устойчивого использования ресурсов и сохранению жизни на суше.

Более 8 400 видов дикой фауны и флоры находятся под угрозой исчезновения, а еще около 30 000 видов считаются находящимися под угрозой исчезновения. Осенью 2021 года Всемирный конгресс Международного союза охраны природы (МСОП) впервые за 5 лет обновил Красную Книгу. Было отмечено, что 37% от общей популяции пресноводных крабов, креветок, акул и скатов находятся под угрозой исчезновения. А комодский варан, внесенный в список вымирающих видов, в следующие 45 лет потеряет не менее 30% своей пригодных для жизни мест.

В 2022 году Всемирный день дикой природы станет стимулом к поискам решений по сохранению видов, к усилению шагов по поддержке мероприятий, направленных на восстановление среды обитания и экосистем.