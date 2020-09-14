4 льва против мангуста: один в поле воин!

Мангусты часто ведут себя непредсказуемо: взять хотя бы случай, когда мангуст непонятно зачем брякнулся оземь перед птицей-носорогом, или тот, когда этот полосатый хищник натурально повис на ядовитой мамбе, вцепившись в змею мертвой хваткой. Однако это видео, которому уже без малого девять лет, лишний раз наглядно доказывает внезапность повадок мангуст и их отчаянный нрав.
Фотограф дикой природы Жером Гийомо (Jérôme Guillaumot) несколько лет назад приехал на сафари в заповедный парк Масаи-Мара, Кения. Там он увидел водяного мангуста, окруженного четырьмя молодыми львами. Казалось, что для зверька все кончено, но он определенно не собирался становиться чужой закуской. Сперва он отчаянно верещал на врагов, а после решился на прямую атаку и бросился на одного из львов.
Хищники явно не ожидали такого напора и растерялись, что позволило мангусту убежать и даже целым и невредимым добраться до своей норы (хотя один из львов-преследователей в пылу погони наступил ему на хвост).
Однако после того, как хищники собрались у жилища мангуста, тот не стал отсиживаться в безопасности, а снова выбрался наружу, оглушительно крича на львов и бросаясь на них раз за разом с очень воинственным видом. Обескураженные хищники даже начали отступать, одновременно пытаясь схватить мангуста (один лев прихлопнул смелого мангуста лапой прямо по голове, но это нисколько не охладило его ярость). В итоге зверю удалось снова скрыться целым и невредимым.
National Geographic связался с Дженни Сандерсон, научной сотрудницей Университета Эксетера в Великобритании, которая много работала с полосатыми мангустами в Уганде. По ее словам, вполне возможно, что у мангуста в норе оставались несколько детенышей, именно поэтому он так отчаянно бросался на хищников, стараясь отогнать их прочь, а не затаился в логове.
В свою очередь, молодые львы наверняка просто играли со зверьком, а не пытались его съесть. Дженни Сандерсон считает, что если бы львы захотели убить и съесть мангуста, они сделали бы это сразу, как он попался им в лапы. Другая видеосъемка показывает взрослого льва, который явно не собирается есть мангуста, а с любопытством наблюдает за ним, пока тот старается испугать обидчика (хотя отваге зверька все равно можно позавидовать).
Дженни не знает, насколько агрессия распространена у водяных мангустов, но утверждает, что полосатые мангусты довольно часто бросаются на животных гораздо крупне себя: например, питонов, бабуинов и варанов. А Киплинг в повести о Рикки-Тикки-Тави красочно живописал, как умело и злобно мангусты сражаются против ядовитых кобр.
Сандерсон предупреждает, что хотя мангусты выглядят довольно мило и могут казаться спокойными большую часть времени, но при угрозе собственной жизни они сразу показывают свое истинное лицо и становятся сильными, ловкими и яростными хищниками.