4 льва против мангуста: один в поле воин!

Мангусты часто ведут себя непредсказуемо: взять хотя бы случай, когда мангуст непонятно зачем брякнулся оземь перед птицей-носорогом, или тот, когда этот полосатый хищник натурально повис на ядовитой мамбе, вцепившись в змею мертвой хваткой. Однако это видео, которому уже без малого девять лет, лишний раз наглядно доказывает внезапность повадок мангуст и их отчаянный нрав.

Фотограф дикой природы Жером Гийомо (Jérôme Guillaumot) несколько лет назад приехал на сафари в заповедный парк Масаи-Мара, Кения. Там он увидел водяного мангуста, окруженного четырьмя молодыми львами. Казалось, что для зверька все кончено, но он определенно не собирался становиться чужой закуской. Сперва он отчаянно верещал на врагов, а после решился на прямую атаку и бросился на одного из львов.

Хищники явно не ожидали такого напора и растерялись, что позволило мангусту убежать и даже целым и невредимым добраться до своей норы (хотя один из львов-преследователей в пылу погони наступил ему на хвост).