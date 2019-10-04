В 1925 году немецкий кинолог Генри Циммерман (Heinrich Zimmermann) предложил добавить в мировой календарь важных дат День защиты животных – 4 октября. С 1931 года праздник вышел на международный уровень. В наши дни это глобальное событие, в котором участвует большинство государств. С 2013 года его возглавляет британская природоохранная благотворительная организация Naturewatch Foundation.



Мероприятия, знакомящие с миром живой природы, проходят по всему миру в этот и ближайшие дни. Ленинградский зоопарк приглашает 6 октября принять участие в программе, посвященной редким и исчезающим видам. Посетителям расскажут о роли зоопарков в сохранении представителей фауны.



В Пермском зоопарке 5 октября будут провожать медведей в зимнюю спячку – понаблюдать за последним в этом году кормлением может любой желающий. В Московском зоопарке подчеркнут важность киперов – людей, которые работают в непосредственном контакте с животными и заботятся о каждом обитателе зоопарка. Кроме того, по инициативе столичного департамента природопользования и окружающей среды на территории ТиНАО 4 октября состоялся выпуск птиц и животных в естественную среду обитания.



В Братске 6 октября волонтеры местных приютов для животных проведут благотворительную акцию «Мы чувствуем». Специалисты расскажут о жизни представителей фауны и о том, как люди помогают им. В рамках мероприятия можно забрать одного из питомцев. А в Барнауле в этот же день состоится музыкальный фестиваль «Рок в защиту животных». Вход бесплатный, принимаются пожертвования. Все собранные средства будут направлены в WWF России.



Внести свой вклад в защиту животных, выбрав одну из программ Всемирного фонда дикой природы, может каждый.