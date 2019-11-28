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Природа

5 новых для России видов пауков обнаружены в Приморье

28 ноября 2019
Pardosa laevitarsis
У них пока даже нет русских названий

Исследования видового разнообразия паукообразных проводились в национальном парке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь». В ходе экспедиции кандидат биологических наук Лаймонас Триликаускас собрал около полутора тысяч экземпляров этих членистоногих для исследований в лаборатории. В результате арахнологу удалось обнаружить 77 видов пауков, пять из которых в пределах России оказались отмечены впервые.

Среди новых для РФ видов обнаружены четыре вида небольших пауков, живущих в лесной подстилке: Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, ранее встречавшийся только в Японии и впервые отмеченный на континенте, а также Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus. Пятым новым видом стал крупный паук-воронкопряд Allagelena opulenta, обитающий в траве на лугах. Русских названий эти виды пауков не имеют, поэтому при их упоминании используется только латынь.

«Уникальное географическое положение Земли леопарда на самом юге Дальнего Востока и природные условия создают благоприятные условия для представителей многих групп пауков. Необходимо проведение планомерных и долгосрочных исследований, которые могут принести новые данные. Ожидаемое количество видов пауков здесь составляет не менее 350–400», – Лаймонас Триликаускас

По мнению арахнолога, необходимо изменение негативного отношения к паукам в обществе, в котором преобладает страх перед этими животными. По своей природе это осторожные и пугливые существа, не проявляющие агрессии к человеку. На «Земле леопарда» нет ни одного вида, представляющего для людей реальную опасность. 