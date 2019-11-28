5 новых для России видов пауков обнаружены в Приморье

Исследования видового разнообразия паукообразных проводились в национальном парке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая падь». В ходе экспедиции кандидат биологических наук Лаймонас Триликаускас собрал около полутора тысяч экземпляров этих членистоногих для исследований в лаборатории. В результате арахнологу удалось обнаружить 77 видов пауков, пять из которых в пределах России оказались отмечены впервые.

Среди новых для РФ видов обнаружены четыре вида небольших пауков, живущих в лесной подстилке: Pardosa laevitarsis семейства пауки-волки, ранее встречавшийся только в Японии и впервые отмеченный на континенте, а также Phycosoma labialis, Zora lyriformis, Anguliphantes nasus. Пятым новым видом стал крупный паук-воронкопряд Allagelena opulenta, обитающий в траве на лугах. Русских названий эти виды пауков не имеют, поэтому при их упоминании используется только латынь.