7 способов обмануть хищника
7. Ложная сигнализация
Крошечная австралийская птичка — рыжелобая шипоклювка — в случае опасности поднимает крик тревоги, который другие птицы используют при приближении ястреба. Этой ложной «сигнализации» обычно достаточно, чтобы отпугнуть более мелких хищников. Шипоклювка — талантливый звукоподражатель. Она умеет воспроизводить устрашающие вопли четырех других видов пернатых.
6. Моль притворяется пауком
В случае угрозы молелистовертка Choreutidae раскидывает задние крылья, а передние поднимает над телом под углом и начинает подскакивать подобно прыгающему пауку. Хищный паук теряет драгоценные минуты, раздумывая, кто перед ним — потенциальный обед или кузен Ларри. Этого промедления хватает, чтобы моль успела убраться восвояси.
5. Гусеница, наводящая ужас
Чтобы выжить в опасных австралийских джунглях, гусеница бабочки Phyllodes imperialis прячется под личиной змеи. В случае опасности насекомое «становится на дыбы», как змея на охоте. При этом ее кожа растягивается вперед и вниз, образуя желто-бело-черное «лицо», напоминающее череп. Тело гусеницы растягивается до 12 см в длину, при этом она издает «щелкающие» звуки. Обычно такие манипуляции вызывают у хищников определенные опасения. Несмотря на искусный камуфляж, вид P. Imperialis находится на грани исчезновения.
4. Ампутация позвоночника
Когда геккон токи чувствует, что попал в засаду, его мышцы в буквальном смысле переламывают позвоночный столб пополам. В результате у ящерицы отпадает хвост длиной 3 см. При этом утерянный отросток продолжает извиваться примерно полчаса, отвлекая внимание хищника. Спустя три недели токи обретает новый хвост, но с оригиналом его не сравнить. Дубликат и размером поменьше, и талантом поскромнее — в случае повторной «ампутации» он не способен продемонстрировать прежний уровень актерского мастерства.
3. Шум поцелуя
Представители изолированной группы орангутанов, проживающих на острове Борнео, выработали уникальную стратегию поведения в случае приближения хищника. Увидев змею, большую кошку или человека, обезьяны начинают целовать свои пальцы или листья деревьев. Издаваемые при этом «шумы» намекают охотнику, что его заметили, и дают несколько преувеличенное представление о размерах орангутана. В результате хищник обычно отправляется на поиски более легкой и мелкой добычи.
2. Листопад из ящериц
Еще один обитатель Борнео, который использует мошенничество для выживания, — летающий дракон. Эта крохотная ящерица, как и многие другие виды, притворяется листочком, но оригинальным способом. Она не сидит неподвижно в надежде, что ее примут за часть листвы. Планируя с дерева на дерево, ящерица подражает движению падающего листа. Цвет притворщицы зависит от места обитания. «Драконы», живущие на прибрежных мангровых болотах, имеют красноватый оттенок. В то время как аборигенов тропических лесов отличает зеленоватая окраска.
1. Птенцы, которые хотят быть гусеницами
Птенцы серой аулии, обитающей в джунглях Амазонки, отпугивают разорителей гнезд, принимая вид местных ядовитых гусениц. Малыши имеют такой же ярко-оранжевый окрас. А когда к их жилищу приближается обезьяна или змея, детеныши втягивают головы и начинают ползать и извиваться. Как правило, хищники «клюют» на этот цирк и удаляются восвояси. Птенцы заканчивают спектакль лишь, когда их родители возвращаются домой и подают специальный сигнал.