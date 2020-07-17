7 способов обмануть хищника

Еще один обитатель Борнео, который использует мошенничество для выживания, — летающий дракон. Эта крохотная ящерица, как и многие другие виды, притворяется листочком, но оригинальным способом. Она не сидит неподвижно в надежде, что ее примут за часть листвы. Планируя с дерева на дерево, ящерица подражает движению падающего листа. Цвет притворщицы зависит от места обитания. «Драконы», живущие на прибрежных мангровых болотах, имеют красноватый оттенок. В то время как аборигенов тропических лесов отличает зеленоватая окраска.