«Адская пропасть» в Таиланде погубила шесть слонов: видео

Как удалось установить впоследствии, первым поскользнулся и сорвался вниз трехлетний слоненок. Два взрослых слона попытались ему помочь, остановившись на самом краю обрыва, но и они упали в пропасть вслед за ним. Эта же участь постигла еще трех животных.

За жизнь двух оставшихся люди боролись изо всех сил: им бросали в воду пищу – не только свежие фрукты, но и сахарный тростник, обогащенный витаминами. Это придало слонам дополнительную энергию. С помощью веревок эти животные оказались на суше. Спасательная операция продлилась до 14:30 следующего дня.