«Адская пропасть» в Таиланде погубила шесть слонов: видео

5 октября около 3 ночи в тайском национальном парке Кхауяй произошло трагическое событие: слоны, двигавшиеся по скользкому берегу у водопада, не удержались и упали вниз. На место происшествия практически сразу же прибыли рейнджеры и другие сотрудники парка, но их возможности были сильно ограничены.
Как удалось установить впоследствии, первым поскользнулся и сорвался вниз трехлетний слоненок. Два взрослых слона попытались ему помочь, остановившись на самом краю обрыва, но и они упали в пропасть вслед за ним. Эта же участь постигла еще трех животных.
За жизнь двух оставшихся люди боролись изо всех сил: им бросали в воду пищу – не только свежие фрукты, но и сахарный тростник, обогащенный витаминами. Это придало слонам дополнительную энергию. С помощью веревок эти животные оказались на суше. Спасательная операция продлилась до 14:30 следующего дня.
Пропасть, в которую упали звери, местные жители называют «Адской». В 1992 году здесь погибли восемь слонов. Однако водопад является одной из наиболее ярких достопримечательностей парка, и сюда приходит много туристов. Сейчас дороги к нему перекрыты.
В настоящее время администрация парка пытается извлечь массивные туши слонов из воды – на это потребуется много времени. За двумя выжившими следят с помощью дрона и, судя по всему, с ними все в порядке.
Слоны всегда помогают друг другу – узнайте историю со счастливым концом.