Африканская жаба умело маскируется под гадюку

Окраска и форма тела жабы аналогичны цвету и форме головы гадюки. Особенно выделяются два темно-коричневых пятна и коричневая полоса на спине жабы, а также треугольная форма тела и четкое разграничение коричневой спины и темно-коричневых боков. Ученые выяснили, что жаба не только внешне похожа на гадюку, но и пытается подражать ее поведению.
Если габонская гадюка чувствует угрозу, она часто наклоняет голову и, в качестве предупреждения, громко и продолжительно шипит, прежде чем идет в атаку. Схожее поведение наблюдал конголезский герпетолог Чифундера Кусамба — изучаемая им жаба издавала шипение, напоминающее звук воздуха, медленно выходящего из воздушного шара.
Размер конголезской гигантской жабы сопоставим с тройным чизбургером — для хищников это большое и питательное лакомство. Чтобы выжить, земноводное выбрало для маскировки одно из самых опасных животных — габонскую гадюку. Среди всех змей у этого представителя самые длинные клыки и самый большой объём производимого яда. Так как укусы габонской гадюки могут привести к летальному исходу, потенциальные хищники, вероятно, избегают маскирующихся жаб, чтобы не допустить смертельной ошибки.
«Исследование основано на десяти годах полевых работах. Мы убеждены, что это пример бейтсианской мимикрии, когда безвредный вид спасается от хищников, притворяясь опасным или ядовитым. Чтобы доказать нашу гипотезу, необходимо продемонстрировать, что хищники были успешно обмануты, однако выявить это в дикой природе очень трудно, поскольку такие жабы встречаются редко», — Эли Гринбаум.
Ещё одним фактором успешной мимикрии можно выделить ареал обитания — скорее всего, жабы не встречаются в районах, где не живёт габонская гадюка. Учёные предполагают, что оба вида появились в раннем плиоцене около 4-5 миллионов лет назад и сосуществовали вместе, что еще больше подтверждает гипотезу о мимикрии.