Африканская жаба умело маскируется под гадюку

Окраска и форма тела жабы аналогичны цвету и форме головы гадюки. Особенно выделяются два темно-коричневых пятна и коричневая полоса на спине жабы, а также треугольная форма тела и четкое разграничение коричневой спины и темно-коричневых боков. Ученые выяснили, что жаба не только внешне похожа на гадюку, но и пытается подражать ее поведению.

Если габонская гадюка чувствует угрозу, она часто наклоняет голову и, в качестве предупреждения, громко и продолжительно шипит, прежде чем идет в атаку. Схожее поведение наблюдал конголезский герпетолог Чифундера Кусамба — изучаемая им жаба издавала шипение, напоминающее звук воздуха, медленно выходящего из воздушного шара.