Африканские «озера-убийцы» угрожают миллионам людей

Они способны выпускать облака ядовитого газа.

Озеро Киву, расположенное между Руандой и Демократической Республикой Конго, содержит потенциально взрывоопасные газы. Это подтвердили исследователи под руководством Франсуа Даршамбо, лимнолога и менеджера по охране окружающей среды в компании по добыче газа KivuWat.

Киву – одно из Великих Африканских озер, лежащее в Восточно-Африканской рифтовой долине. Неподалеку находится активный вулкан Ньирагонго. С 1882 года было зарегистрировано 34 извержения, и каждое из них направляет потоки лавы в сторону Киву. За тысячи лет вулканическая активность привела к накоплению огромного количества растворенного метана и углекислого газа под поверхностью озера.

Запасы метана оцениваются в 55 млрд кубических метров. По оценкам прошлых лет, выброс газов вследствие землетрясения или возрастания вулканической активности угрожает жизням двух миллионов жителей прилегающих территорий. Другими «озерами-убийцами» в Африке являются два водоема на северо-западе Камеруна. 15 августа 1984 года облака ядовитого газа на озере Манун привели к смерти 37 человек, а 21 августа 1986 года аналогичное явление на озере Ньос унесло жизни 1746 человек и около 3500 голов скота.

Новые исследования, проведенные по заказу KivuWat, оценивают уровень опасности лимнологической катастрофы на Киву как крайне высокий. Предсказать накопление газов до такой степени, что они будут выброшены из озера, невозможно, но ученые нашли способ удалить часть метана. Эти работы ведутся на стороне Руанды, где благодаря этому получают энергию.

Специалисты продолжают разрабатывать планы по удалению части ядовитых газов из Киву. Таким образом будет снижено давление, что может уменьшить риск лимнологической катастрофы.

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