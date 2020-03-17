Африканские узкороты: самые угрюмые лягушки

Шагая по африканскому лесу или пустыне, вы можете услышать откуда-то снизу возмущенный писк, а присмотревшись, разглядеть перепачканную землей и песком маленькую лягушку с недовольной гримасой. Знакомьтесь, это – африканский узкорот, и по части исходящей от него ненависти и презрения ко всему окружающему он даст фору Грампи Кэту.

Африканские узороты (Breviceps) – это целый род бесхвостых земноводных семейства Brevicipitidae, которые обитают в засушливых и полузасушливых районах востока и юга Африки. И они – сплошное лягушачье недоразумение. У них очень короткие лапки, они не умеют прыгать, поэтому довольно медленно передвигаются по земле пешком. Вкупе с толстеньким круглым телом они напоминают колобков на ножках – а при опасности умеют раздуваться еще сильнее, как будто ненависть распирает их изнутри. Еще узкороты отличаются короткой головой (за что этих земноводных прозвали также короткоголовами – очень оригинально), покрытой бородавками спиной и, как вы уже догадались, узким ртом, углы которого резко опущены вниз.