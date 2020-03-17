Африканские узкороты: самые угрюмые лягушки

Шагая по африканскому лесу или пустыне, вы можете услышать откуда-то снизу возмущенный писк, а присмотревшись, разглядеть перепачканную землей и песком маленькую лягушку с недовольной гримасой. Знакомьтесь, это – африканский узкорот, и по части исходящей от него ненависти и презрения ко всему окружающему он даст фору Грампи Кэту.
Африканские узороты (Breviceps) – это целый род бесхвостых земноводных семейства Brevicipitidae, которые обитают в засушливых и полузасушливых районах востока и юга Африки. И они – сплошное лягушачье недоразумение. У них очень короткие лапки, они не умеют прыгать, поэтому довольно медленно передвигаются по земле пешком. Вкупе с толстеньким круглым телом они напоминают колобков на ножках – а при опасности умеют раздуваться еще сильнее, как будто ненависть распирает их изнутри. Еще узкороты отличаются короткой головой (за что этих земноводных прозвали также короткоголовами – очень оригинально), покрытой бородавками спиной и, как вы уже догадались, узким ртом, углы которого резко опущены вниз.
В отличие от большинства своих земноводных собратьев, африканские узкороты живут не в водоемах, а в земле, где роют для себя норы. Для этого у них приспособлены довольно мускулистые лапы. Они проводят под землей большую часть жизни, там же выводят лягушат, и выманить на поверхность их способен только дождь – узкороты чуют его приближение и заранее выкапываются из своих убежищ. Питаются мелкими насекомыми и червями, активны преимущественно в сумерки.
На видео ниже семейство южноафриканских узкоротов (Breviceps adspersus) дружно демонстрируют, как они умеют зарываться в землю.
Так как узкороты абсолютно беззащитны перед хищниками (они неядовиты и медлительны – куда с такими короткими лапками убежишь), они выработали собственный способ отпугивания врагов. Оказавшись в опасности, узкороты начинают громко пищать и увеличиваются в размерах, раздуваясь. Способ сомнительный, но уж какой есть.
С помощью этих же звуков узкороты объявляют всем вокруг, что они ищут любви. Кстати, из-за необычного строения тела (толстячки с короткими лапками – ну, вы помните) и полового диморфизма (самки в несколько раз крупнее самцов) эти земноводные даже спариваться нормально не могут. У самцов не получается забраться на самку и охватить ее лапами, как это делают другие лягушки. Но выход из ситуации они нашли: самцы попросту приклеиваются к задней части самки с помощью липкого секрета, который узкороты выделяют через кожу, и так и остаются прилипшими к ней до момента, пока не оплодотворит яйца. Возможно, отчасти поэтому они такие недовольные.
Яйца проводят под землей все стадии метаморфоз от икры и головастиков до молодых лягушат. Все это время самка охраняет потомство и находится под землей в норе.
Самым харизматичным представителем африканских узкоротов, является, пожалуй, шероховатый узкорот, или черная дождевая лягушка (Breviceps fuskus). Отчего-то на его мордочке выражение вселенского презрения приобретает наиболее четкие черты. А еще они не серовато-бурые, как остальные узкороты, а черные. И иногда могут выглядеть очень грустными.
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Almost forgot to post this little grumpy guy, a Black Rain Frog (Breviceps fuscus) who looks exactly like this emoji: ☹ George, Western Cape. . . . #vsco #vscocam #vscosouthafrica #vsconature #vscoafrica #vscoanimals #herp #herping #herper #herpoftheday #herpetology #HerpsZA #frogsofinstagram #amphibiansofinstagram #breviceps #brevicepsfuscus #southafricaza #southafrica #thisisafrica #wu_africa #igs_africa #westerncape #mosselbay #george #southafricathroughmyeyes
Основными угрозами для этого вида являются потеря его среды обитания в результате облесения, распространения чужеродной растительности и слишком частых пожаров. Однако в целом его среда обитания хорошо защищена, поэтому вид вызывает наименьшие опасения (как и большинство остальных представителей африканских узкоротов).