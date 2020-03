Африканские узкороты: самые угрюмые лягушки

View this post on Instagram

Almost forgot to post this little grumpy guy, a Black Rain Frog (Breviceps fuscus) who looks exactly like this emoji: ☹ George, Western Cape. . . . #vsco #vscocam #vscosouthafrica #vsconature #vscoafrica #vscoanimals #herp #herping #herper #herpoftheday #herpetology #HerpsZA #frogsofinstagram #amphibiansofinstagram #breviceps #brevicepsfuscus #southafricaza #southafrica #thisisafrica #wu_africa #igs_africa #westerncape #mosselbay #george #southafricathroughmyeyes