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Природа

Африканский паук-вампир, питающийся кровью млекопитающих

Михаил Сысоев
17 апреля 2020
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Паук Evarcha culicivora
К счастью, это животное не интересуется людьми.

Излюбленное лакомство паука-вампира (Evarcha culicivora), обитающего в Кении и Уганде, — кровь млекопитающих. Чтобы добыть ее, ему не приходится нападать на людей или зверей. Для этого он охотится на малярийных комаров. Жертвой паука-вампира, как правило, становится комар Anopheles gambiae — основной переносчик малярии в тех местах. На комаров других видов паук охотится лишь в крайне редких случаях.

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Паук Evarcha culicivora со своей добычей

Отличить комаров Anopheles gambiae от прочих видов пауку-вампиру помогает хорошее зрение. Anopheles gambiae держат тело под углом 45 градусов, тогда как другие виды малярийных комаров располагают его параллельно поверхности. Так, заметив особенное положение тела комара, паук-вампир подкрадывается и нападает на него.

Благодаря отличному зрению паук-вампир также отличает пьющих кровь самок от самцов. Известно, что самцы Anopheles gambiae имеют «пышные» усики, а самки — нет. Именно это различие, по словам исследователей из Новой Зеландии, и помогает пауку-вампиру поймать добычу, в теле которой будет содержаться кровь.

Взгляните на очень странное паукообразное — длинноногого папочку!

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