Африканский паук-вампир, питающийся кровью млекопитающих

Отличить комаров Anopheles gambiae от прочих видов пауку-вампиру помогает хорошее зрение. Anopheles gambiae держат тело под углом 45 градусов, тогда как другие виды малярийных комаров располагают его параллельно поверхности. Так, заметив особенное положение тела комара, паук-вампир подкрадывается и нападает на него.

Благодаря отличному зрению паук-вампир также отличает пьющих кровь самок от самцов. Известно, что самцы Anopheles gambiae имеют «пышные» усики, а самки — нет. Именно это различие, по словам исследователей из Новой Зеландии, и помогает пауку-вампиру поймать добычу, в теле которой будет содержаться кровь.

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