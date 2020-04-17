Африканский паук-вампир, питающийся кровью млекопитающих
Излюбленное лакомство паука-вампира (Evarcha culicivora), обитающего в Кении и Уганде, — кровь млекопитающих. Чтобы добыть ее, ему не приходится нападать на людей или зверей. Для этого он охотится на малярийных комаров. Жертвой паука-вампира, как правило, становится комар Anopheles gambiae — основной переносчик малярии в тех местах. На комаров других видов паук охотится лишь в крайне редких случаях.
Отличить комаров Anopheles gambiae от прочих видов пауку-вампиру помогает хорошее зрение. Anopheles gambiae держат тело под углом 45 градусов, тогда как другие виды малярийных комаров располагают его параллельно поверхности. Так, заметив особенное положение тела комара, паук-вампир подкрадывается и нападает на него.
Благодаря отличному зрению паук-вампир также отличает пьющих кровь самок от самцов. Известно, что самцы Anopheles gambiae имеют «пышные» усики, а самки — нет. Именно это различие, по словам исследователей из Новой Зеландии, и помогает пауку-вампиру поймать добычу, в теле которой будет содержаться кровь.
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