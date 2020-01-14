Ахиллесова пята непобедимых тихоходок

Тихоходки (лат. Тardigradа) – это микроскопические беспозвоночные, довольно медлительные (как можно догадаться по их названию) и Несмотря на свой крохотный размер (максимальная длина этого членистоногого — полмиллиметра) тихоходка – настоящий «терминатор» животного мира: как только она чувствует, что грядут тяжелые времена, она быстренько поджимает лапки, «высыхает» и впадает в анабиоз, который может длиться годами. После чего, как только обстановка меняется, она благополучно просыпается и возвращается к своей обычной жизни.

Тихоходка может почти 30 лет находиться под водой при температуре −20 °C, почти два года в жидком кислороде при −193°C и вообще неплохо переносит экстремально низкие (а иногда и высокие) температуры. Она может годами жить без еды и воды, вполне комфортно чувствует себя в открытом космосе, играючи переносит воздействие радиации.

Несмотря на то, что тихоходки способны жить в местах с экстремальными условиями, многие виды (а их выделяют более тысячи) можно найти в более мягкой среде, например, в озерах, прудах или на лугах. Тихоходки наиболее распространены во влажной среде, во мхах и лишайниках.

Ученые из Копенгагенского университета решили проверить уязвимость тихоходок вида Ramazzottius varieornatus к изменению температур, и проводили эксперименты на «активных» тихоходках и особях, впавших в анабиоз.