Ахиллесова пята непобедимых тихоходок

Тихоходки (лат. Тardigradа) – это микроскопические беспозвоночные, довольно медлительные (как можно догадаться по их названию) и Несмотря на свой крохотный размер (максимальная длина этого членистоногого — полмиллиметра) тихоходка – настоящий «терминатор» животного мира: как только она чувствует, что грядут тяжелые времена, она быстренько поджимает лапки, «высыхает» и впадает в анабиоз, который может длиться годами. После чего, как только обстановка меняется, она благополучно просыпается и возвращается к своей обычной жизни.
Тихоходка может почти 30 лет находиться под водой при температуре −20 °C, почти два года в жидком кислороде при −193°C и вообще неплохо переносит экстремально низкие (а иногда и высокие) температуры. Она может годами жить без еды и воды, вполне комфортно чувствует себя в открытом космосе, играючи переносит воздействие радиации.
Несмотря на то, что тихоходки способны жить в местах с экстремальными условиями, многие виды (а их выделяют более тысячи) можно найти в более мягкой среде, например, в озерах, прудах или на лугах. Тихоходки наиболее распространены во влажной среде, во мхах и лишайниках.
Ученые из Копенгагенского университета решили проверить уязвимость тихоходок вида Ramazzottius varieornatus к изменению температур, и проводили эксперименты на «активных» тихоходках и особях, впавших в анабиоз.
Выяснилось, что длительное воздействие высоких температур этим тихоходкам совсем не по вкусу и даже может привести к летальному исходу (тем вероятнее, чем дольше будет держаться такая температура). Например, при температуре 37,1°C смертность Ramazzottius varieornatus достигла 50%. Однако те особи, которым позволили акклиматизироваться (сперва продержав при повышенной температуре пару часов), умирали при 37,6 градусах.
Уже впавшие в анабиоз «высохшие» тихоходки начали умирать только при температуре в 82,7°C – при условии, что воздействие длилось всего час. А вот если жара продолжалась целые сутки – даже замедлившие свою жизнедеятельность тихоходки умирали уже при 63,1°C.
Авторы утверждают, что их исследование показывает важность осознания того, как широко влияние повышения глобальных температур, вызванного антропогенным фактором, на всех существ нашей планеты. И в то время, как многие из них смогут приспособиться к новым условиям – будут и те, у кого это не получится, и в их рядах при неудачном стечении обстоятельств могут оказаться даже неуязвимые тихоходки.
Результаты исследования показывают, что активные тихоходки более уязвимы к высоким температурам, чем уже впавшие в анабиоз особи, однако акклиматизация может обеспечить повышение их выносливости, а следовательно – и выживание во время глобального изменения климата.
Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, но это не первое открытие такого рода. Ранее авторы другой статьи в Journal of Experimental Biology, выяснили, что к температуре выше 37°C чувствительны антарктические тихоходки (Acutuncus antarcticus), которые могут вымереть из-за глобальных изменений климата и увеличения озоновых дыр.