Айсберг, движущийся к Южной Георгии, опять раскололся. В этот раз уже на 4 части
Самый большой айсберг в мире продолжает распадаться на более мелкие части. Это произошло менее чем через неделю после того, как гигантский айсберг, известный как A68a, впервые раскололся надвое.
С помощью изображений со спутника Sentinel-1A исследователи обнаружили два новых массивных кусков льда, которым дали обозначение A68e и A68f. Эти части некогда единого айсберга продолжают отдаляться друг от друга.
A68a стал самым большим айсбергом в мире, когда в июле 2017 года откололся от шельфового ледника Ларсена в Антарктиде. С тех пор массивный кусок льда дрейфует на север. Еще в апреле его площадь составляла 5100 квадратных километров.
Весной 2020 года A-68a взял курс на остров Южная Георгия, заповедник дикой природы в южной части Атлантического океана, где обитают миллионные колонии королевских пингвинов, морских слонов и других морских животных. Эксперты опасаются, что он застрянет на мелководных субконтинентальных шельфах острова, что может серьезно повлиять на способность животных добывать пищу.
Исследователи из BAS оценили размеры всех четырех фрагментов айсберга. Площадь A-68a составляет 2600 квадратных километров, A-68d — 144 квадратных км, A-68e — 655 квадратных км, A-68f — 225 квадратных километров.
Теперь есть надежда, что самые большие части айсберга перенесет к северу от острова быстрым течением, известным как Фронт антарктического циркумполярного течения. Однако если какие-либо фрагменты айсберга или новые его части попадут мелководье острова, они все равно могут оказаться достаточно большими, чтобы нанести ущерб местной дикой природе.