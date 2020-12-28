Айсберг, движущийся к Южной Георгии, опять раскололся. В этот раз уже на 4 части

Самый большой айсберг в мире продолжает распадаться на более мелкие части. Это произошло менее чем через неделю после того, как гигантский айсберг, известный как A68a, впервые раскололся надвое.

С помощью изображений со спутника Sentinel-1A исследователи обнаружили два новых массивных кусков льда, которым дали обозначение A68e и A68f. Эти части некогда единого айсберга продолжают отдаляться друг от друга.

A68a стал самым большим айсбергом в мире, когда в июле 2017 года откололся от шельфового ледника Ларсена в Антарктиде. С тех пор массивный кусок льда дрейфует на север. Еще в апреле его площадь составляла 5100 квадратных километров.