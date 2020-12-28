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Природа

Айсберг, движущийся к Южной Георгии, опять раскололся. В этот раз уже на 4 части

National Geographic Россия
28 декабря 2020
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Экспедиционное судно «Эксплорер» проходит в нескольких десятках метров от айсберга А-68а
Фото: Henry Páll Wulff
Это дает надежду на то, что ледяная глыба все-таки не доберется до острова.

Самый большой айсберг в мире продолжает распадаться на более мелкие части. Это произошло менее чем через неделю после того, как гигантский айсберг, известный как A68a, впервые раскололся надвое.

С помощью изображений со спутника Sentinel-1A исследователи обнаружили два новых массивных кусков льда, которым дали обозначение A68e и A68f. Эти части некогда единого айсберга продолжают отдаляться друг от друга.

A68a стал самым большим айсбергом в мире, когда в июле 2017 года откололся от шельфового ледника Ларсена в Антарктиде. С тех пор массивный кусок льда дрейфует на север. Еще в апреле его площадь составляла 5100 квадратных километров.

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Спутниковый снимок распадающегося айсберга
Фото: ESA
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На карте показано, как айсберг двигался после отделения от Антарктиды. Синие линии показывают исторические следы других айсбергов.
Фото: ESA

Весной 2020 года A-68a взял курс на остров Южная Георгия, заповедник дикой природы в южной части Атлантического океана, где обитают миллионные колонии королевских пингвинов, морских слонов и других морских животных. Эксперты опасаются, что он застрянет на мелководных субконтинентальных шельфах острова, что может серьезно повлиять на способность животных добывать пищу.

«Фактическое расстояние, которое животные должны преодолеть, чтобы найти рыбу и криль, действительно играет важную роль. Если им придется делать большой обходной путь, это будет означать, что они не смогут вернуться вовремя к своим детенышам, которые рискуют погибнуть от голода», — Герайнт Тарлинг, эколог Британского антарктического общества (BAS).

Исследователи из BAS оценили размеры всех четырех фрагментов айсберга. Площадь A-68a составляет 2600 квадратных километров, A-68d — 144 квадратных км, A-68e — 655 квадратных км, A-68f — 225 квадратных километров. 

Теперь есть надежда, что самые большие части айсберга перенесет к северу от острова быстрым течением, известным как Фронт антарктического циркумполярного течения. Однако если какие-либо фрагменты айсберга или новые его части попадут мелководье острова, они все равно могут оказаться достаточно большими, чтобы нанести ущерб местной дикой природе.

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