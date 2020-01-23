Акула бодро шагает по дну на плавниках: видео

Международная группа ученых, включающая биологов из университета Квинсленда, Музея естественной истории Флориды, Морского министерства Индонезии и других специалистов, сообщила о сенсационных результатах исследования, которое велось на протяжении 12 лет. В тропических водах Индо-Австралийского архипелага были замечены небольшие акулы, которые во время отлива использовали плавники для передвижения по дну отмелей.
Более детальное изучение позволило отнести их к четырем новым видам из рода Hemiscyllium. Первые представители рода были открыты еще в XIX веке, а теперь в общей сложности их насчитывается девять видов. Длина каждой особи не превышает метра, но их способность противостоять среде с низким содержанием кислорода и «ходить» на плавниках дает им отличное преимущество в охоте на мелких ракообразных и моллюсков.
Представители Hemiscyllium эндемичны: они населяют исключительно воды Австралии, Папуа-Новой Гвинеи и Индонезии. Сейчас ученые намерены выяснить, на какой стадии эволюционного развития рыбы из рода Hemiscyllium научились ходить.
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