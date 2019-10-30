Акула впала в транс: видео

Затем акула «очнулась», нырнула и уплыла. По словам представителей компании, регулярно выходящих в море, спустя несколько дней они опять встретили ее, и она снова продемонстрировала такое же странное поведение.



Это явление биологам знакомо: оно носит название танатоз, или мнимая смерть. Животное замирает, часто принимая неестественную для себя позу, чтобы остаться незамеченным либо отпугнуть активного хищника, который не заинтересуется падалью. Эту защитную реакцию демонстрируют многие насекомые, опоссумы, ужи и другие представители фауны, но зачем именно это делать акуле, находящейся на вершине пищевой цепочки, ученые не знают. По одной из версий, это может быть связано с брачным периодом, но точного ответа пока нет.

Между тем, акулы часто впадают в танатоз, причем их нередко вводят в это состояние сами дайверы.