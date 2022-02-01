Акулы атакуют: в мире участились случаи нападений

Однако число таких инцидентов все еще не превышает сотни.

Согласно новому отчету, составленному Флоридским музеем естественной истории и Американским обществом по изучению пластиножаберных, в 2021 году в мире было зафиксировано 73 случая нападения акул на человека. По сравнению с 52 инцидентами в 2020 году это ощутимый прирост.

Один из авторов отчета Тайлер Боулинг отмечает, что атаки акул резко сократились в 2020 году из-за пандемии. «Прошлый год был гораздо более типичным: со средним количеством укусов разных видов и смертельным исходом от больших белых, тупорылых и тигровых акул», – объясняет Боулинг.

В отчете говорится о так называемых неспровоцированных нападениях акул. В противовес им спровоцированные нападения происходят, когда люди инициируют контакт с животными, например, дайверы пытаются прикоснуться к акуле или рыбаки вытаскивают акулу из рыболовной сети.

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В общей сложности было зафиксировано 11 смертельных случаев при нападении акул, девять из которых были неспровоцированными. Три случая пришлись на Австралию, два – на Новую Каледонию, в США, Бразилии, Новой Зеландии и ЮАР было зафиксировано по одному смертельному исходу.

По словам исследователей, Флорида лидировала в США и остальном мире по неспровоцированным укусам акул на протяжении десятилетий, и эта тенденция сохранилась в 2021 году. В прошлом году во Флориде произошло 28 неспровоцированных укусов – для сравнения, в остальной части США таких случаев было 19; и 26 в общей сложности за пределами страны.

Музей естествознания в Университете Флориды отмечает, что показатели смертности от нападений акул невелики по сравнению с показателями смертности по другим причинам, которые не считают настолько опасными: например, в прибрежных штатах США от ударов молнией ежегодно погибает около 38 человек.

Подсчитано, что шанс человека подвергнуться нападению акулы (для тех, кто ходит на пляжи) составляет 1 к 11,5 млн, а шанс погибнуть от такого нападения – 1 к 264,1 млн. Даже пчелы и коровы для людей опаснее, чем эти хищницы морей.