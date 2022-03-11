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National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №217, март 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Акулы не спят: правда или миф?

National Geographic Россия

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые наблюдали за новозеландскими кошачьеголовыми акулами и заметили явные признаки того, что они спят.

Международная ученых во главе с Майклом Келли из Университета Западной Австралии опровергла расхожий миф о том, что акулы никогда не спят.

Этот стереотип существовал долгое время: в его основу легли несколько фактов. Один из них — в том, что большинству акул нужно постоянно находиться в движении, чтобы продолжать дышать. Однако многие ученые сомневались в том, что акулы способны обходиться без сна. К тому же порой появлялись сообщения, что подводным аппаратам удалось находить спящих акул.

Для того, чтобы прийти к выводу, что хищники все-таки спят, ученые исследовали новозеландскую кошачьеголовую акулу, ведущую ночной образ жизни.

Особи этого вида невелики: их длина не превышает одного метра. Специалисты обнаружили, что во время периодов отдыха длиннее пяти минут у этих акул снижается потребление кислорода, что является индикатором сна. Кроме того, во время сна хищники принимали более «плоские» позы.

Фото: By Py1jtp - Own work, CC BY-SA 3.0
Новозеландская кошачьеголовая акула, или кошачьеголовая акула, или шашечная акула, или японская головастая акула (Cephaloscyllium isabellum)
Фото: By Py1jtp - Own work, CC BY-SA 3.0
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Важно и то, что у этих акул на голове есть особые мышцы, которые помогают воде течь через жабры. Благодаря им представители этого вида могут на какое-то время переставать плавать. Теперь исследователи намерены узнать, как именно сон акул влияет на активность их мозга. При этом определение характерных признаков сна в мозгу новозеландских кошачьеголовых акул позволит исследовать и сон их сородичей, других видов, которые не обладают специальными мышцами и должны всегда находиться в движении.

Ранее в сети появилось видео, снятое драйверами у тихоокеанского побережья Мексики. На кадрах видна группа отдыхающих рифовых акул (Triaenodon obesus).

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