Акулы не спят: правда или миф?

Ученые наблюдали за новозеландскими кошачьеголовыми акулами и заметили явные признаки того, что они спят.

Международная ученых во главе с Майклом Келли из Университета Западной Австралии опровергла расхожий миф о том, что акулы никогда не спят.

Этот стереотип существовал долгое время: в его основу легли несколько фактов. Один из них — в том, что большинству акул нужно постоянно находиться в движении, чтобы продолжать дышать. Однако многие ученые сомневались в том, что акулы способны обходиться без сна. К тому же порой появлялись сообщения, что подводным аппаратам удалось находить спящих акул.

Для того, чтобы прийти к выводу, что хищники все-таки спят, ученые исследовали новозеландскую кошачьеголовую акулу, ведущую ночной образ жизни.

Особи этого вида невелики: их длина не превышает одного метра. Специалисты обнаружили, что во время периодов отдыха длиннее пяти минут у этих акул снижается потребление кислорода, что является индикатором сна. Кроме того, во время сна хищники принимали более «плоские» позы.

Новозеландская кошачьеголовая акула, или кошачьеголовая акула, или шашечная акула, или японская головастая акула (Cephaloscyllium isabellum) Фото: By Py1jtp - Own work, CC BY-SA 3.0

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Важно и то, что у этих акул на голове есть особые мышцы, которые помогают воде течь через жабры. Благодаря им представители этого вида могут на какое-то время переставать плавать. Теперь исследователи намерены узнать, как именно сон акул влияет на активность их мозга. При этом определение характерных признаков сна в мозгу новозеландских кошачьеголовых акул позволит исследовать и сон их сородичей, других видов, которые не обладают специальными мышцами и должны всегда находиться в движении.

Ранее в сети появилось видео, снятое драйверами у тихоокеанского побережья Мексики. На кадрах видна группа отдыхающих рифовых акул (Triaenodon obesus).