Акулы не спят: правда или миф?

Ученые наблюдали за новозеландскими кошачьеголовыми акулами и заметили явные признаки того, что они спят.
Международная ученых во главе с Майклом Келли из Университета Западной Австралии опровергла расхожий миф о том, что акулы никогда не спят.
Этот стереотип существовал долгое время: в его основу легли несколько фактов. Один из них — в том, что большинству акул нужно постоянно находиться в движении, чтобы продолжать дышать. Однако многие ученые сомневались в том, что акулы способны обходиться без сна. К тому же порой появлялись сообщения, что подводным аппаратам удалось находить спящих акул.
Для того, чтобы прийти к выводу, что хищники все-таки спят, ученые исследовали новозеландскую кошачьеголовую акулу, ведущую ночной образ жизни.
Особи этого вида невелики: их длина не превышает одного метра. Специалисты обнаружили, что во время периодов отдыха длиннее пяти минут у этих акул снижается потребление кислорода, что является индикатором сна. Кроме того, во время сна хищники принимали более «плоские» позы.
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Важно и то, что у этих акул на голове есть особые мышцы, которые помогают воде течь через жабры. Благодаря им представители этого вида могут на какое-то время переставать плавать. Теперь исследователи намерены узнать, как именно сон акул влияет на активность их мозга. При этом определение характерных признаков сна в мозгу новозеландских кошачьеголовых акул позволит исследовать и сон их сородичей, других видов, которые не обладают специальными мышцами и должны всегда находиться в движении.
Ранее в сети появилось видео, снятое драйверами у тихоокеанского побережья Мексики. На кадрах видна группа отдыхающих рифовых акул (Triaenodon obesus).