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Природа

Акулы пируют на туше погибшего финвала: видео

Анастасия Баринова
17 мая 2021
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Фото: seataceans/Instagram
Кит, погибший от столкновения с судном, продолжил вносить вклад в экосистему.

8 мая в бухту Сан-Диего в рамках учений зашел австралийский эсминец. К корпусу корабля были прижаты два мертвых финвала (Balaenoptera physalus). Этих морских млекопитающих еще называют обыкновенными полосатиками и сельдяными китами. Вырастая до 27 метров и веся до 74 тонн, они являются вторыми по величине животными на планете. В основном финвалы питаются крилем, но не упускают и рыбу в косяках.

Эти киты встречаются во всех океанах, избегая прибрежных регионов. Столкновение с судном произошло, по всей видимости, далеко в море, а затем животные запутались в носовой части. Одна из погибших особей была самкой; ее длина достигала 20 метров, вторая была детенышем длиной 7,5 метров.

Оказавшись на базе, экипаж ВМС привязал туши к причалу, позволив биологам из NOAA взять образцы кожи и жира для анализа. В числе прочего планируется установить наличие или отсутствие родственных связей у китов, а также выяснить пол китенка. Затем крупная туша была отбуксирована в открытое море, а малыш был отправлен на полигон для захоронения: его тело по воде уже было не переместить.

Оставлять его у причала тоже было нельзя: мясо привлекает множество акул, что и показала дальнейшая съемка. Десятки акул и чаек собрались, чтобы устроить пир на туше погибшего финвала.

«Очевидно, что множество людей расстроены гибелью животного. Но я надеюсь, что они найдут утешение в том факте, что тело вернулось в океан и вносит свой вклад в экосистему. Это ни в коем случае не потраченная впустую жизнь», – оператор Pacific Offshore Expeditions Делани Троубридж.

Столкновения с кораблями остаются распространенной причиной гибели морских обитателей.

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