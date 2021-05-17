Акулы пируют на туше погибшего финвала: видео

8 мая в бухту Сан-Диего в рамках учений зашел австралийский эсминец. К корпусу корабля были прижаты два мертвых финвала (Balaenoptera physalus). Этих морских млекопитающих еще называют обыкновенными полосатиками и сельдяными китами. Вырастая до 27 метров и веся до 74 тонн, они являются вторыми по величине животными на планете. В основном финвалы питаются крилем, но не упускают и рыбу в косяках.

Эти киты встречаются во всех океанах, избегая прибрежных регионов. Столкновение с судном произошло, по всей видимости, далеко в море, а затем животные запутались в носовой части. Одна из погибших особей была самкой; ее длина достигала 20 метров, вторая была детенышем длиной 7,5 метров.

Оказавшись на базе, экипаж ВМС привязал туши к причалу, позволив биологам из NOAA взять образцы кожи и жира для анализа. В числе прочего планируется установить наличие или отсутствие родственных связей у китов, а также выяснить пол китенка. Затем крупная туша была отбуксирована в открытое море, а малыш был отправлен на полигон для захоронения: его тело по воде уже было не переместить.