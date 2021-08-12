Алая незнакомка: в Атлантике нашли неизвестную науке медузу

Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) недавно опубликовали отчет об экспедиции по Северной Атлантике, которая длилась с 30 июня по 29 июля. Работа велась в акватории Новой Англии: это один из самых малоизученных участков Мирового океана.
Сбором материала занимался дистанционно управляемый аппарат Deep Discoverer, ежедневно пополняя базу научных знаний. На 20-й день экспедиции была замечена медуза, чью точную видовую принадлежность морские биологи пока не установили.
Стрекающее может относиться к роду Poralia. В настоящее время известен лишь один его представитель – Poralia rufescens, однако ученые видят с ним некоторые различия, что и позволяет выдвинуть предположение о новом виде встреченной медузы.
Ярко-красный морской обитатель попал в объектив камеры на глубине почти 700 метров. Помимо съемки, подводный аппарат ведет сбор образцов. Это дает надежду, что в лабораторных условиях о новой медузе можно будет узнать больше.
Самым распространенным жителем морских глубин, встреченным в этот день, стал гребневик Bathocyroe fosteri, населяющий воды Срединно-Атлантического хребта. Правда, от этого он не становится менее удивительным. Биолюминесцентное существо обычно проводит время, неподвижно «зависая», будто призрак, на больших глубинах. Если ему требуется плыть, он совершает движения своими гигантскими лопастями.
Посмотрите на других обитателей моря, найденных во время экспедиций NOAA.