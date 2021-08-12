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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Алая незнакомка: в Атлантике нашли неизвестную науке медузу

Анастасия Баринова
12 августа 2021
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Фото: NOAA Ocean Exploration, 2021 North Atlantic Stepping Stones
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Фото: NOAA Ocean Exploration, 2019 Southeastern U.S. Deep-sea Exploration
Во время экспедиции, длившейся месяц, ученые собрали интересный материал для изучения.

Специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) недавно опубликовали отчет об экспедиции по Северной Атлантике, которая длилась с 30 июня по 29 июля. Работа велась в акватории Новой Англии: это один из самых малоизученных участков Мирового океана.

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NOAA Ocean Exploration

Сбором материала занимался дистанционно управляемый аппарат Deep Discoverer, ежедневно пополняя базу научных знаний. На 20-й день экспедиции была замечена медуза, чью точную видовую принадлежность морские биологи пока не установили.

Стрекающее может относиться к роду Poralia. В настоящее время известен лишь один его представитель – Poralia rufescens, однако ученые видят с ним некоторые различия, что и позволяет выдвинуть предположение о новом виде встреченной медузы.

Ярко-красный морской обитатель попал в объектив камеры на глубине почти 700 метров. Помимо съемки, подводный аппарат ведет сбор образцов. Это дает надежду, что в лабораторных условиях о новой медузе можно будет узнать больше.

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NOAA Ocean Exploration, 2021 North Atlantic Stepping Stones

Самым распространенным жителем морских глубин, встреченным в этот день, стал гребневик Bathocyroe fosteri, населяющий воды Срединно-Атлантического хребта. Правда, от этого он не становится менее удивительным. Биолюминесцентное существо обычно проводит время, неподвижно «зависая», будто призрак, на больших глубинах. Если ему требуется плыть, он совершает движения своими гигантскими лопастями.

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NOAA Ocean Exploration, 2021 North Atlantic Stepping Stones

Посмотрите на других обитателей моря, найденных во время экспедиций NOAA.

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