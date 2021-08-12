Алая незнакомка: в Атлантике нашли неизвестную науке медузу

Стрекающее может относиться к роду Poralia. В настоящее время известен лишь один его представитель – Poralia rufescens, однако ученые видят с ним некоторые различия, что и позволяет выдвинуть предположение о новом виде встреченной медузы.

Ярко-красный морской обитатель попал в объектив камеры на глубине почти 700 метров. Помимо съемки, подводный аппарат ведет сбор образцов. Это дает надежду, что в лабораторных условиях о новой медузе можно будет узнать больше.