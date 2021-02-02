«Альбатросы-шпионы» продолжают отслеживать браконьеров. Теперь задействован новый вид

В прошлом году National Geographic рассказывал об уникальном эксперименте, в ходе которого альбатросов оснастили устройствами, позволяющими определять местоположение судов, занимающихся незаконным выловом рыбы.
Все зарегистрированные рыболовные суда имеют автоматическую идентификационную систему (AIS), которая должна оставаться активированной. Если сигнал замолкает на территории национальных вод — речь может идти о незаконном вылове рыбы. Но и при этом судну нужен радар для навигации и предотвращения столкновений. Именно эти радары и обнаруживают устройства, размещенные на альбатросах.
Теперь сотрудники миссии, получившей название Ocean Sentinel, поделились новыми подробностями своего проекта. В частности, исследователи рассказали, как удается наладить взаимодействие с птицами и какие научные результаты они рассчитывают получить в ходе миссии.
Эксперт по альбатросам доктор Анри Веймерскирх из Французского национального центра научных исследований (CNRS) два года назад превратил своих любимых морских птиц в шпионов, установив на них устройства, обнаруживающие радары нелегальных рыболовных судов. В ходе эксперимента использовались странствующие альбатросы (Diomedea exulans).
В конце прошлого года Веймерскирх решил выяснить, можно ли привлечь к миссии другой вид — чернобровых альбатросов (Thalassarche melanophris). Этих птиц больше привлекают рыболовные суда, поэтому ученый решил, что они могут дать больше информации.
В ноябре Веймерскирх вылетел с двумя коллегами из Франции на остров Реюньон в Индийском океане, а затем в течение 15 дней добирался на судне снабжения к островам Кергелен (архипелаг в 3400 км к югу от Кергелена). Здесь находится научная база численностью 80 человек, а в 30-40 км располагается колония чернобровых альбатросов, куда ученым пришлось добираться на вертолете.
На субантарктическом острове, который Джеймс Кук назвал Островом Отчаяния нет деревьев, а на высоте более 200-300 метров вовсе нет растительности, только скалы. По словам Веймерскирха, ученые поселились в хижине в небольшой долине у реки и каждый день просыпались в 6 утра и направлялись к колонии птиц.
Для того, чтобы добраться до гнезд, исследователям приходилось использовать веревку, чтобы спуститься с плато на 200 метров вниз. В этом месте находилось около 200 гнезд, которые были частью более крупной колонии из тысячи пар птиц.
Чтобы оснастить птиц устройствами ученым приходилось действовать сообща: один ловил и удерживал альбатроса, другой крепил регистратор, а третий делал записи и взвешивал птицу.
Примерно через восемь дней ученые оснастили 40 альбатросов новыми регистраторами-логгерами. Если странствующие альбатросы весят в среднем до 12 кг, то чернобровые альбатросы в четыре раза легче, поэтому исследователям пришлось сконструировать более легкие устройства.
«Как новые, так и старые регистраторы имели антенны GPS, поэтому мы знали, где находятся птицы. У них также были детекторы радаров. Но новые (более легкие) регистраторы не могли передавать свои данные. Вот почему нам пришлось их вернуть <…> Каждый день в 18:00 мы должны были связываться с нашей по спутниковому телефону, чтобы сообщить им, что мы благополучно возвращаемся в хижину. Они беспокоились о нашей безопасности. Эта минута разговора по спутниковому телефону была нашей единственной связью с внешним миром. Но это было неплохо, потому что у нас не было лишней информации — ничего о COVID-19 и других проблемах», — говорит Веймерскирх.
Пока ученые вернулись на Реюньон, где будут изучать данные, полученные с устройств, установленных на альбатросах. Если этот эксперимент пройдет удачно, то ученые продолжат исследования в этом направлении.
Ученые объяснили, что другой целью их эксперимента является стремление понять, набирают ли птицы, которые летают вокруг судов большую массу, чем альбатросы, добывающие пищу естественным путем. Вопрос увеличения массы важен при изучении взаимодействий между морскими птицами и промыслом.
Миссия Ocean Sentinel является частью более широкой программы, в рамках которой животные помогают людям в сборе данных. Технология также применяется в Новой Зеландии и на Гавайях, где акулы и морские черепахи мониторят экологическую ситуацию.