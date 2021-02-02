«Альбатросы-шпионы» продолжают отслеживать браконьеров. Теперь задействован новый вид

В прошлом году National Geographic рассказывал об уникальном эксперименте, в ходе которого альбатросов оснастили устройствами, позволяющими определять местоположение судов, занимающихся незаконным выловом рыбы.

Все зарегистрированные рыболовные суда имеют автоматическую идентификационную систему (AIS), которая должна оставаться активированной. Если сигнал замолкает на территории национальных вод — речь может идти о незаконном вылове рыбы. Но и при этом судну нужен радар для навигации и предотвращения столкновений. Именно эти радары и обнаруживают устройства, размещенные на альбатросах.

Теперь сотрудники миссии, получившей название Ocean Sentinel, поделились новыми подробностями своего проекта. В частности, исследователи рассказали, как удается наладить взаимодействие с птицами и какие научные результаты они рассчитывают получить в ходе миссии.

Эксперт по альбатросам доктор Анри Веймерскирх из Французского национального центра научных исследований (CNRS) два года назад превратил своих любимых морских птиц в шпионов, установив на них устройства, обнаруживающие радары нелегальных рыболовных судов. В ходе эксперимента использовались странствующие альбатросы (Diomedea exulans).