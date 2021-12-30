Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Альбинос ягуарунди – самое милое, что вы увидите сегодня

National Geographic Россия
30 декабря 2021
003.jpeg
Фото: YouTube
Котенка нашли в муниципалитете Амальфи в Колумбии.

Ягуарунди (Puma yagouaroundi) – не самый известный представитель семейства кошачьих. Эти животные обитают в саваннах и тропических лесах в Центральной и Южной Америке, а также встречаются в Техасе и Аризоне. Раньше этот вид относили в отдельный род Herpailurus, но сейчас причисляют к пумам.

Алексей Масанов.jpg
Читайте такжеНеизвестные дикие кошки: ягуарунди

Взрослые ягуарунди вырастают до размеров примерно в два раза больше домашней кошки. Скрытные и настороженные, ягуарунди обычно живут поодиночке или образуют пары в дикой природе, охотясь на птиц, грызунов и других мелких млекопитающих. 

Странным образом ягуарунди демонстрирует несколько черт, которые можно наблюдать у куньих, таких как выдры и ласки: у них удлиненное тело с относительно короткими ногами, небольшая узкая голова, маленькие круглые уши, короткая морда и длинный хвост.

Окраска у ягуарунди однотонная, и бывает двух типов: бурая с примесью рыжих, серых или темных тонов или ярко-рыжая. Но недавно зоозащитники наткнулись на исключительно редкого представителя этого вида – ягуарунди-альбиноса.

Детеныша женского пола нашли в Колумбии. Зоозащитники решили, что котенок вряд ли выживет в дикой природе, поэтому его будут содержать в небольшом охраняемом заповеднике. Помимо необычной окраски у таких животных часто встречаются проблемы со зрением. 

albino.jpg
Читайте такжеВ американском парке родились сразу два аллигатора-альбиноса

Альбинизм связан с отсутствием в организме животного меланина, а этот пигмент способствует развитию радужной оболочки, сетчатки, глазных мышц и зрительных нервов – без него глаза животных не формируются должным образом. 

рекомендации
Горы

Камчатка: полуостров текстур

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?