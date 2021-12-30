Альбинос ягуарунди – самое милое, что вы увидите сегодня

Взрослые ягуарунди вырастают до размеров примерно в два раза больше домашней кошки. Скрытные и настороженные, ягуарунди обычно живут поодиночке или образуют пары в дикой природе, охотясь на птиц, грызунов и других мелких млекопитающих.

Странным образом ягуарунди демонстрирует несколько черт, которые можно наблюдать у куньих, таких как выдры и ласки: у них удлиненное тело с относительно короткими ногами, небольшая узкая голова, маленькие круглые уши, короткая морда и длинный хвост.