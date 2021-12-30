Альбинос ягуарунди – самое милое, что вы увидите сегодня

Ягуарунди (Puma yagouaroundi) – не самый известный представитель семейства кошачьих. Эти животные обитают в саваннах и тропических лесах в Центральной и Южной Америке, а также встречаются в Техасе и Аризоне. Раньше этот вид относили в отдельный род Herpailurus, но сейчас причисляют к пумам.
Взрослые ягуарунди вырастают до размеров примерно в два раза больше домашней кошки. Скрытные и настороженные, ягуарунди обычно живут поодиночке или образуют пары в дикой природе, охотясь на птиц, грызунов и других мелких млекопитающих.
Странным образом ягуарунди демонстрирует несколько черт, которые можно наблюдать у куньих, таких как выдры и ласки: у них удлиненное тело с относительно короткими ногами, небольшая узкая голова, маленькие круглые уши, короткая морда и длинный хвост.
Окраска у ягуарунди однотонная, и бывает двух типов: бурая с примесью рыжих, серых или темных тонов или ярко-рыжая. Но недавно зоозащитники наткнулись на исключительно редкого представителя этого вида – ягуарунди-альбиноса.
Детеныша женского пола нашли в Колумбии. Зоозащитники решили, что котенок вряд ли выживет в дикой природе, поэтому его будут содержать в небольшом охраняемом заповеднике. Помимо необычной окраски у таких животных часто встречаются проблемы со зрением.
Альбинизм связан с отсутствием в организме животного меланина, а этот пигмент способствует развитию радужной оболочки, сетчатки, глазных мышц и зрительных нервов – без него глаза животных не формируются должным образом.