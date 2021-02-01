Аллигаторы гуляют по снегу: редкие фото

В сети появились уникальные снимки с фермы аллигаторов в Колорадо, на которых эти рептилии ходят по снегу и, кажется, вовсе не чувствуют какого-то дискомфорта.

Накануне в Моске, где находится ферма, произошло резкое похолодание. Температура воздуха упала до -8 °C, и аллигаторы попали в непривычные условия. Тем не менее, риску замерзнуть рептилии не подвергались, поскольку из-за геотермальных источников температура водоема круглый год составляет +30 градусов.