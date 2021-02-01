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Природа

Аллигаторы гуляют по снегу: редкие фото

National Geographic Россия
01 февраля 2021
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Фото: Colorado Gator Farm
Рептилии оказались в довольно непривычных для своего вида условиях.

В сети появились уникальные снимки с фермы аллигаторов в Колорадо, на которых эти рептилии ходят по снегу и, кажется, вовсе не чувствуют какого-то дискомфорта. 

Накануне в Моске, где находится ферма, произошло резкое похолодание. Температура воздуха упала до -8 °C, и аллигаторы попали в непривычные условия. Тем не менее, риску замерзнуть рептилии не подвергались, поскольку из-за геотермальных источников температура водоема круглый год составляет +30 градусов.

Ферма была основана в 1977 году и изначально в этом месте разводили тиляпию (Tilapia), однако спустя десять лет что-то произошло и вся рыба погибла. Чтобы избавиться от мертвой рыбы владельцы фермы принесли в водоем около 100 детенышей аллигаторов, чтобы те съели тиляпию.

Аллигаторы быстро росли, и их было решено оставить на месте. В 1990 году была открыта ферма аллигаторов, в которой теперь обитают сотни рептилий.

Сотрудники фермы рассказали, что пытались снять кадры с аллигаторами на снегу в течение нескольких лет, однако во все предыдущие годы рептилии предпочитали оставаться в воде и отказывались позировать на камеру.

«Потребовались годы, чтобы наконец снять кино. Аллигаторы никогда бы не пошли навстречу и не вышли бы на снег, когда мы стояли с камерой. В тот день, когда мы это снимали, батарея камеры несколько раз отключалась из-за холода. К счастью для нас, один из аллигаторов оказался в нужном месте в нужное время и пошёл у нас на поводу», — говорится в сообщении фермы.

Посмотрите, как маленькая панда не хочет отпускать смотрителя.

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